習慣性討好、迎合他人　該如何重拾自我價值？

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來到諮商室的她，娓娓道來在國中的時期，曾被班上的同學排擠，從那之後，她就非常在意他人的評價，總是擔心著他人是否在議論自己，也認為只有受到大家的歡迎，自己才是有價值的。因此在人際互動中，雯雯總是想迎合、討好他人，但也經常感到很彆扭，因為無論是自己說的話、做的表情、動作，總會再三檢視、調整，而當他人的反應有些變化，雯雯容易放大感受，想著：「糟糕，是不是我剛剛哪一句話讓他不開心了？」、「怎麼辦，是因為我嗎？我要怎麼彌補？」
人設成壓力來源 越渴望就越焦慮
胡綺祐諮商心理師說，雯雯很努力的想扮演好自己的「人設」，也就是她設定了只有樂觀、開朗、幽默的人才會受到喜歡，但這並不是真實的自己，所以她努力壓抑了負面的情緒，勉強表現出不像自己的言行，但越是這樣要求自己，越難在人際互動中自在，當做不到自己的期待，或他人沒有好的回饋時，便厭惡起自己，原本，想透過人際關係渴求滋養，卻變成了最大的壓力來源。
走出過往的傷痛 接納複雜情緒
找到了人際困境的源頭，也就需要重回當時的經歷進行探索。胡綺祐諮商心理師協助雯雯重新看待過往被排擠的經驗，釐清在這些事件中，哪些是自己可以負起責任的、哪些則是需要劃界線的。
同時，也要試著去安撫過往受傷的自己，疼惜自己當時的委屈、難過、憤怒，完整地接納這些複雜的情緒，並開始練習有意識地覺察，是否經常將過去的人事物投射到目前的情境，當能夠清楚區分開來，也才能更真實看見目前身邊的互動關係。
重新建立自我價值 做自己的主人
自我價值感來自於能否重視自己的感受，學會開始練習辨識自己的情緒，不帶評價的看待這些心情，並試著找出可能的原因，當能自我同理，也比較能自我安撫。試著理解「做自己的主人」的重要性，拿回他人評價自己的權力，才能如實地看待自己的優點與限制，並覺知這些都是屬於自己的一部分，然後適時肯定努力中的自己；越能站穩自己，也就越有力量面對生活中的挑戰！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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