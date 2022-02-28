俄羅斯多地爆發街頭反戰示威 蒲亭發狠拘捕近6000人
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）自24日凌晨派兵對烏克蘭發動攻擊以來，接連受到各國政府與國際組織撻伐，然而蒲亭不僅無視這些制裁手段，對於國內民眾發起的反戰示威更是毫不留情採取拘捕措施，根據俄羅斯獨立媒體報導，俄國至今有將近6千人因為上街抗議入侵烏克蘭而被逮捕。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-28 14:45:42｜2022-02-28 14:49:02
過去幾天西方領導人對俄羅斯的撻伐與經濟制裁似乎無法阻止蒲亭的野心，國際間有不少民眾與團體紛紛上街聲援烏克蘭，而在俄羅斯境內也陸續有反戰聲浪出現，然而莫斯科當局設有嚴格的示威集會法，根據俄羅斯獨立人權監督組織「OVD-Info」統計，在俄國超過5900人因為上街抗議入侵烏克蘭，甚至要求蒲亭下台而被捕。
OVD-Info指出，俄國近日有45個城市街頭舉行反戰示威活動，在俄國第二大城聖彼得堡（Saint Petersburg）有大約400人聚集高舉有著「不要戰爭」、「還烏克蘭和平」標語的海報，有一半的示威者面臨拘捕。
而在莫斯科有民眾手持反戰標語，並配戴印製「夠了」標語的口罩，約有50人被拘留於普希金廣場（Pushkin Square），另外也有示威者在俄羅斯異議政治人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的墓園集合，懷念這名批評蒲亭卻遇刺身亡的先驅。
此外在歐洲也有大批民眾上街抗議，儘管歐洲未徹底擺脫疫情陰影，在德國柏林有將近10萬人走上街頭以行動支持烏克蘭。
OVD-Info指出，俄羅斯對於大型示威活動相當敏感，法律規定這類大型示威活動必須在10天前事先申請許可證，否則會被處以重罰。然而在蒲亭揮軍攻打烏克蘭當天，俄國調查委員會就警告國內公民，參加任何的反戰抗議都是違法的，被抓到不僅視同犯罪，還會留下前科。