小馬娶回最美CEO！老婆靠手遊發財　獲選百大女企業家

48歲男星小馬（倪子鈞）多才多藝，不只能演戲、唱歌，曾獲得金鐘獎最佳主持人榮耀，最近更專心投入繪畫，繽紛多彩作品獲得設計師潘怡良相中，成為時裝元素登上東京時裝周，少有人知的是，他還娶了有「遊戲界最美CEO」封號的許書綺，堪稱人生勝利組！





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▲小馬和老婆擁有相同信仰，常一起參與公益活動。（圖／翻攝小馬FB）

▲小馬的老婆許書綺經營手遊業務公司，身家至少破億。（圖／翻攝許書綺FB）

▲小馬的繪畫創作獲得外界好評。（圖／翻攝小馬FB）

許書綺從小喜歡玩遊戲，後來到大陸工作，鑽研手遊發展，返台成立了唯晶數位公司，該公司業務以研發手機遊戲為主，App Annie（移動應用商業情報平台）去年選出全球百位在科技業表現傑出的女企業家，許書綺就名列其中，預估身價至少破億。





小馬以太太為榮，在臉書分享老婆的好表現，「恭喜我太太成為台灣具影響力的傑出女性！」、「我到底娶了什麼女神，看不到車尾燈了，感謝讚美主」；老婆也很鼓勵他繪畫創作，「一路看著你的努力，老公你真棒」，為彼此成就喝采；且夫妻擁有共同基督教信仰感情穩定，常一起參與公益活動。





小馬夫婦育有一女，他透露老婆曾懷第二胎，名字都取好了，懷孕5個月時胎兒突停止心跳，只能做手術引產，與無緣的寶寶告別，讓夫妻相當心痛，不過，在疫情期間，他充滿父愛地為女兒找尋增強抵抗力的食品，促成與生技公司合作，生產大人小孩都適合喝的滋補「鱸魚精」，意外開創新商機，果然夫妻倆商業頭腦非常好。



