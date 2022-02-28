補償受難者、公開政治檔案 蔣萬安：轉型正義需朝野努力
228事件75週年，國民黨立委蔣萬安今日（28）日表示，轉型正義需要朝野及全民共同努力，才能撫平傷痕，讓台灣繼續向前邁進。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-28 15:51:33
蔣萬安上午在臉書上發文表示，在228和平紀念日這天，一起面對過去、放眼未來，除了要為轉型正義盡心力，更要珍惜台灣的民主成果。他指出，上屆立法院《促轉條例》審查，雖然各黨團都提出版本，但對於開放政治檔案、還原歷史並促進和解、平復司法不法等方向都是一致的，當時他除支持國民黨團提出「轉型正義適用期間追溯至日據時期」版本，更進一步在表決時，支持民進黨團提出的條文，希望在撤銷刑事不法判決後，能夠回復並賠償受難者或其家屬的名譽及權利損害。
蔣萬安表示，他於2017年10月24日第一次與台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長蔡寬裕見面，蔡寬裕當時就提到，很多受難者年事已高，不希望帶著有罪判決之身入土，談話的過程中，蔡寬裕眼神堅毅、態度堅決，令人動容，也讓他至今仍印象深刻。
蔣萬安進一步表示，接下來還有許多工作必須加速進行，包含「公開政治檔案」、「補償受害者」等，他深深相信唯有社會達到真正的和諧、各族群能相互理解體諒，並在關鍵時刻放下對立、停止內耗、同舟共濟，台灣才能繼續大步往前邁進，一起面對更多的困境及挑戰。