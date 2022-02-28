Ella深V開到腰　忍著不吃想給粉絲驚喜

Ella（陳嘉樺）日前回到家鄉屏東演出，為歌舞劇《山海屏行》擔任壓軸演出，故事以當地「台糖紙漿廠」的發展故事為背景，打造結合舞蹈、歌仔戲、馬戲與音樂等多樣元素，邀集了屏東在地的表演團體合作，有趣的是，這回Ella扛著「屏東女兒」身分壓軸登台，特別穿上一席漂亮深V領藍白禮服登場。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-28 19:00:00
Ella回到屏東家鄉團聚，每次回來不忘大啖私房美食，年前她更特別拍攝Vlog影片來推廣屏東吃喝玩樂，影片在官方頻道上架後吸引網友熱烈討論，粉絲們更跟隨偶像腳步朝聖經典，帶動起觀光熱潮。Ella北上打拚許多年，但對於「回家」這件事相當重視，更開心能夠有返鄉工作的演出，她這麼形容：「家永遠是避風港，給我滿滿的安全感，不管在外面有多麼辛苦努力，一回到屏東就能夠好好放鬆，是無可取代的歸屬感，回家真好。」
此外，艾拉秀即將回到熱情南部開唱，Ella近來開始籌備開會，對於體態也相當要求，開玩笑說：「這次回屏東沒有特別大吃了，過年時有滿足到口慾！現在身材盡量不能起伏太大。」她表示這次回屏東只唱2首歌當然不過癮，熱情對鄉親們呼籲屆時演唱會相見，至於是否有可能唱台語歌？Ella埋伏筆：「當然有可能！艾拉秀裡什麼內容都可能發生，我們的互動都會成為秀的一份，希望大家玩得很開心！」