BLACKPINK又有團員確診　出國行程緊急喊卡

全球疫情持續升溫，南韓演藝圈不斷爆出藝人確診，今（28）日稍早傳來人氣女團BLACKPINK成員ROSÉ確診，經紀公司緊急取消她的出國行程，演藝工作全面暫停。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-28 16:19:57
據韓媒報導，ROSÉ要出國工作，因此進行了PCR檢測，沒想到檢查結果出爐卻是陽性反應，BLACKPINK所屬的經紀公司YG表示，團體成員都已經施打完疫苗，ROSÉ目前沒有什麼特別的症狀，扣除確診的ROSÉ，其他成員的檢測結果則是陰性，「公司將全力幫助ROSÉ恢復身體健康，希望大家能夠爲活躍在世界舞台上的BLACKPINK成員加油。」
事實上，BLACKPINK成員Lisa去年11月時也確診，當時全體團員都進行檢測並自主隔離，目前Lisa已經痊癒。此外，南韓疫情居高不下，日前男團Super Junior成員厲旭也傳出染疫，演藝工作只能暫時喊卡。
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