俄稱已控制烏國領空 雙方首度「正式談判」時間地點曝
根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）消息，俄羅斯國防部宣布俄羅斯空軍已取得絕對優勢，完全控制烏克蘭領空；烏克蘭談判團也已經抵達白俄羅斯，雙方已同意在白俄羅斯與烏克蘭接壤邊境的普里皮亞季河（Pripyat River）進行談判，預計會談將於當地時間28日12時（台灣時間28日17時）開始。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-28 16:15:03｜2022-02-28 16:15:27
《俄新社》稍早更新消息指出，俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在記者會上表示，俄羅斯空軍已經控制了烏克蘭整個領空，並稱發動軍事行動迄今摧毀了烏克蘭1114個軍事基礎設施，但絕對沒有傷害任何平民。
此外，俄羅斯與烏克蘭雙方談判代表團亦皆抵達了白俄羅斯，正在前往位於普里皮亞季河附近的會場。白俄羅斯外交部更是在社群媒體上貼張會場照片，表示談判場所已經準備好了，等待代表團抵達就可開始。
俄方代表團團長梅金斯基表示，雙方會議預計將於當地時間中午12時，也就是台灣時間17時開始，在談判前烏克蘭總統澤倫斯基與白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）通電，並稱對結果雖然不抱期待，但仍準備好舉行一場「不設前提」的談判。
此前俄方原計畫於白俄羅斯東南，與烏克蘭、俄羅斯相連的戈梅利州（Gomel Region）談判，但因烏克蘭總統澤倫斯基拒絕在「有敵意的環境」下談判，因此地點另設於鄰近烏克蘭境內車諾比核電廠的普里皮亞季河，與白俄羅斯接壤的戈梅利州南部。