台灣農創14股東合力製麴 象徵同心推動農業升級共榮共贏

台灣農創興業股份有限公司董事長黃景建，日昨率領 14 位股東法人代表親手製麴釀酒，共同製作出台灣農創公司第一桶開創源酒。董事長黃景建表示，藉由這個同心合力開創源酒舉動，確認公司成立的初衷與宗旨，務必能達到夥伴間一加一大於二的成效，各方共享共贏，讓台灣的農會與農業再升級！

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台灣農創是由台中市霧峰區、大肚區、大雅區、沙鹿區、神岡區、烏日區、龍井區等七家農會擔任發起人共同設立，而後再增加清水區、大安區、大里區、豐原區、花蓮縣壽豐鄉農會、彰化區漁會、天元一炁企業（創辦人為前板橋區農會總幹事王雪慧），共計 14 家農漁會及農企業共同組成，聘請國立中興大學應用經濟學系博士紀淑怡擔任執行長。

台灣農創設址在台中市霧峰區農會大樓的四樓，超過 300 坪大的展場已經在農曆年完工， 14 名股東法人代表齊聚一堂舉行點燈儀式，日前由 14 位股東法人代表親自參與的釀酒活動，象徵台灣農創邁向新的里程碑。

▲台灣農創董事長黃景建表示，要讓台灣的農會與農業升級、再升級，共創造農業美好未來。（圖／記者金武鳳攝，2022.2.28)

董事長黃景建說，台灣農創集結了 14 家農漁會與農企業的堅強團隊，以及一億元雄厚資本額作為強有力升級農業後盾，要結合台灣農會與各方有志之士，走向更寬廣永續的未來。一年多以來，台灣農創已做出成績，包括推出以霧峰農會酒莊的基酒，透過加入新的水果元素和酒精度的調整，開發出新產品─「窈窕淑女輕燒酎系列之梅子燒酎與檸檬燒酎」，上市後一炮而紅，至今供不應求。

去年底更乘勝追擊，再度以在地理念結合台灣特色農產推出多款健康飲品，包括鳳梨、蘋果與百香果口味的米麴釀甘酒「糀穗」，包括番茄、通天草檸檬與枸杞口味的「多有益黃金三寶」，以及薑黃酵素飲「卿渡川」等優質產品，獲得各界的好評。開發產品的目的，不僅是為了創造稻米以及菇蕈品項更高的價值，也是藉此讓消費者透過產品了解台灣各地風土特色。

日昨舉辦源酒活動，就是秉持這種精神，要透過誠摯感恩的心，體驗釀酒工藝中最重要的製麴工序，在虔敬的撒麴與翻麴動作中，細思農業的源頭，珍惜農業