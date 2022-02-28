COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

成人片女星拍到體力透支！要求真的來　54歲的她近況曝光

▲村上麗奈近況曝光。（圖／翻攝村上麗奈臉書）
▲村上麗奈近況曝光。（圖／翻攝村上麗奈臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-02-28 20:20:00

日本54歲的豔星村上麗奈，在年輕時期曾經當過AV女優，還曾經到香港發展，接演多部三級片，包含《我為卿狂》、《玉蒲團之偷情寶鑑》、《花街狂奔》等，都能見到她的身影，而已經息影多年的她，如今近況也跟著曝光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
村上麗奈最知名的就是在三級片《我為卿狂》中，與曹查理10分多鐘的性侵戲分，兩人逼真的對戲，讓人驚嘆，也讓該片成為了經典作品，曹查理對那場戲也印象深刻，提到那個橋段很難詮釋，拍了10多個小時，村上麗奈也體力不支，甚至要求他「假戲真做」，不過他拒絕了，幸好最後順利拍攝，也因為逼真的演技，讓大家以為是真槍實彈演出。

▲村上麗奈近況曝光。（圖／翻攝村上麗奈臉書）
▲村上麗奈拍攝過許多三級片。（圖／翻攝村上麗奈臉書）
村上麗奈傳聞早年是模特兒出身，曾短暫當過2年AV女優，在香港拍攝約7部片後就回到日本發展，1993年時開啟舞者生涯，有消息指出她當年的日薪100萬日幣（約台幣），1997年主演、監製演藝生涯最後一部情色電影《村上麗奈究極名器妻》後，正式退出螢光幕。

村上麗奈在2013年時開通了社群媒體帳號，在她的臉書專頁簡介上可以看到她已婚，現為某美容品牌的經銷代表，時常在社群媒體上貼出生活照，與許多人分享近況，而如今54歲的她保養得宜，依舊風韻猶存。

▲村上麗奈近況曝光。（圖／翻攝村上麗奈臉書）
▲村上麗奈（右一）已經54歲，但保養得很好。（圖／翻攝村上麗奈臉書）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀