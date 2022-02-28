成人片女星拍到體力透支！要求真的來 54歲的她近況曝光
日本54歲的豔星村上麗奈，在年輕時期曾經當過AV女優，還曾經到香港發展，接演多部三級片，包含《我為卿狂》、《玉蒲團之偷情寶鑑》、《花街狂奔》等，都能見到她的身影，而已經息影多年的她，如今近況也跟著曝光。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-28 20:20:00
村上麗奈最知名的就是在三級片《我為卿狂》中，與曹查理10分多鐘的性侵戲分，兩人逼真的對戲，讓人驚嘆，也讓該片成為了經典作品，曹查理對那場戲也印象深刻，提到那個橋段很難詮釋，拍了10多個小時，村上麗奈也體力不支，甚至要求他「假戲真做」，不過他拒絕了，幸好最後順利拍攝，也因為逼真的演技，讓大家以為是真槍實彈演出。
村上麗奈傳聞早年是模特兒出身，曾短暫當過2年AV女優，在香港拍攝約7部片後就回到日本發展，1993年時開啟舞者生涯，有消息指出她當年的日薪100萬日幣（約台幣），1997年主演、監製演藝生涯最後一部情色電影《村上麗奈究極名器妻》後，正式退出螢光幕。
村上麗奈在2013年時開通了社群媒體帳號，在她的臉書專頁簡介上可以看到她已婚，現為某美容品牌的經銷代表，時常在社群媒體上貼出生活照，與許多人分享近況，而如今54歲的她保養得宜，依舊風韻猶存。