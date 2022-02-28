台灣男生通過選拔？收「俄軍徵召」簡訊 一同飛往莫斯科
俄烏之間的對抗仍在持續拉鋸，眾人繃緊神經、時刻僅盯兩國戰況，沒想到台灣男生卻莫名其妙收到了「俄國徵兵簡訊」，稱他通過選拔，可與之一起飛往莫斯科「解放烏克蘭」，該則疑似詐騙的惡作劇簡訊迅速於網上傳開，眾人對內容無不感到傻眼萬分。
編輯中心/綜合報導
2022-02-28 21:30:46｜2022-02-28 21:44:22
原PO於PTT上以「已收到徵召簡訊」為題發文，表示今（28）日翻閱簡訊時找到一則來自俄國軍隊的「徵召令」，稱其通過選拔，可在2月28日下午四點前往桃園機場，一起飛往莫斯科參加「解放烏克蘭」的戰爭，內容甚至承諾，若現在參戰便可抵免20個學分，並請原PO回傳自己的班級、學號、姓名。
眾人見內容無不感到傻眼，紛紛認定此為詐騙或惡作劇簡訊，請原PO直接封鎖處理「詐騙喇！要問幾遍」、「直接封鎖電話號碼，謝謝～」、「這是什麼詐騙訊息XD」、「...這是惡作劇還是詐騙簡訊？？」。
部分網友詳讀簡訊內容，分析20學分到底是否值得人去賣命「20學分太賺了，快去」、「笑死，下次直接寫領畢業證書好嗎？」、「20學分等於一個學期不用上課 上了啦」、「20學分以1學分1.4萬來算，買命太便宜了吧 ？」。 （編輯：李惠婷）
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