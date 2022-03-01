遭取消金馬影帝入圍資格　男星入獄服刑：我回不來了

顏正國繼電影《角頭2：王者再起》成為票房億萬導演，再度執導演筒並親自主演電影《少年吔》2/27公布正式定檔3/18（五）全台上映，同時發布正式預告及正式海報，導演顏正國在社群公開部分片花測試水溫，短短幾天破2萬人支持引起討論，觀眾紛紛支持敲碗期待上映的到來。談及拍攝《少年吔》初衷，顏正國表示：「過去曾經受到許多人的幫助，這兩年前輩們卻接連離世，我一直想著能做些什麼？自己成立公司籌拍這部電影，單純想向《少年吔，安啦！》 這部電影，和侯孝賢導演、張華坤製片這些叔伯長輩們致意！」特別邀請金馬獎年度臺灣傑出電影工作者湯湘竹擔任監製，由黃尚禾、李千那、段鈞豪與張寗主演。
娛樂中心／綜合報導
2022-03-01 01:00:00
顏正國透露侯孝賢導演當年想藉由《少年吔，安啦！》把自己拉回電影圈，已故製片張華坤也自掏腰包推動他上健身房，盼透過運動、拍戲讓他脫離沉淪糜爛日子，「侯導根本沒有給我表演的壓力，我不識字無法閱讀劇本，就是聽戲，侯導很用力拉我，讓我以此片入圍當年金馬獎最佳男主角，但爭議摘除了我的資格，從光環頂端直墜監獄服刑，當時的我，就是回不來了...」1992年上映距今快30年，備受推崇的《少年吔，安啦！》近期將推出數位修復版，顏正國興奮的說：「好期待《少年吔，安啦！》復刻版的上映，這是我第一次在大銀幕看自己主演的《少年吔, 安啦！》。」 也透露《少年吔》不僅是主題故事的精神致敬，大家可以進戲院連兩部觀賞，就會發現精心設計的梗。
《少年吔》是一部有別於 《角頭2：王者再起》拍攝模式的作品，是一部描述台灣底層社會刻劃人性的寫實電影。起初顏正國擔憂自導自演會讓自己分心，只希望擔任導演與編劇的角色，但湯湘竹監製認為顏正國是演出劇中出獄後努力想重新生活的更生人「少年」的不二人選，經極力說服後終答應的顏正國說：「我很努力再進入這個以前曾經的我，希望大家觀影時，可以用心去欣賞，一定會對台灣真實社會現狀另有一番體會。」顏正國飾演一個出獄後努力想重新生活的更生人，卻在社會不容、黑道追殺下，被迫走上暴力討債的犯罪之路。《少年吔》片中呈現台灣青少年混幫派、縱情、暴力、犯罪、想從善卻又墮落的無奈命運。《少年吔》由《星泰娛樂》發行行銷，定檔3月18日於全台戲院跟觀眾見面。（編輯：楊穎軒）