NOW早報／俄烏談判結果出爐！澤倫斯基：已申請加入歐盟

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這場全球緊密關注的談判在白俄羅斯的斯戈梅利州官邸舉行了3個回合，花了約5個小時的時間才有初步結果。對烏克蘭和俄羅斯雙方而言，會走向談判一途的原因並不相同。對基輔來說，蒲亭下令核威懾單位進入「高度戒備狀態」後，俄方威脅驟升；對莫斯科來說，西方迅速的經濟制裁與烏克蘭軍民的頑強抵抗，導致戰事陷入未曾預期的膠著。
談判會後，烏方代表波多利雅科向記者表示，雙方主要針對在烏克蘭境內停火和武裝衝突等問題進行討論，在最後一輪談判中俄烏代表團有了共識，會各自返回莫斯科與基輔與當局進行磋商。
俄羅斯代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）亦告訴媒體，雙方代表團負責人在會談中對於特定議題的觀點相同，為了確定談判過程的決定是否可行，俄烏代表團會先回國，與各自國家領導層就談判立場進行磋商，方能繼續進行下一步談判議程。
梅金斯基稱下一次會談將會選擇在波蘭與白俄羅斯邊境舉行，但並未明確告知談判日期或時間；白俄羅斯政治學者沃斯克列先斯基在接受中國央視記者專訪時則透露，俄烏下一輪談判有望於3月2日在白波邊境地區舉行，而俄羅斯主要訴求為烏克蘭承認對克里米亞的主權，烏克蘭則要求俄方立即停火和撤兵。
不過《美聯社》分析認為，儘管這是在俄羅斯攻打烏克蘭5日以來雙方的首次談判，但從代表團成員身分就能看出基輔與莫斯科當局看待本次談判的態度。烏克蘭代表團成員國防部長、外交部副部長和總統府高級幕僚，俄羅斯代表團的團長卻只是蒲亭「文化方面」的顧問，由此可知俄烏兩方在某種程度上仍有明顯歧見。
與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基亦宣布，烏克蘭已經向歐盟遞交申請計畫，相關書信正在前往布魯塞爾的路上。不過這份申請多半是象徵意義大於實質意義，除了俄羅斯將會大力阻撓以外，烏克蘭多年來的地方腐敗導致加入門檻提高，要獲得歐盟所有成員國的一致通過仍具有一定難度。
今日天氣／開工天氣穩定！日夜溫差仍大
根據中央氣象局預報，今（1）日天氣和昨天類似，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及北部山區有零星降雨。
至於溫度方面，各地夜晚清晨低溫約16至20度，感受較為涼爽，白天各地高溫可以來到26至30度，溫暖舒適，但是要注意日夜溫差大，民眾還是需要視溫度變化適時增減衣物。
二二八事件75周年 柯文哲：盼台灣永遠是台灣人的台灣
228事件75周年，台北市長柯文哲表示，轉型正義的工作需要持續進行，只有讓真相全面呈現，才能讓人民警醒，也讓當權者及國家機器不再重蹈覆轍。紀念228應該是台灣人團結的基礎，希望台灣永遠是台灣人的台灣，台灣人要做台灣這片土地的主人，台灣人可以決定自己未來的命運。
柯文哲昨（28）日上午出席228和平紀念日活動時表示，1947年發生的228事件至今已經75年，過去很長一段時間，那是一段無法談論、長期被噤聲的歷史，無數的受難者家屬帶著巨大的傷痛，生活在漫長的黑夜裡。在威權統治的年代，威權的國民黨政權迫害了很多台灣人，特別是本土菁英。
柯文哲說，228事件不能簡單地視為族群衝突事件，而是一個威權體制下國家暴力導致民主和人權的劫難，這是一段台灣歷史的集體創傷，每一年的這一天，他那平日不苟言笑的父親參加紀念會回來，都會悲傷地流著眼淚。「作為兒子，看著父親的樣子，除了尷尬以外，其實也很心痛」，直到今天仍有許受害者與受難者家屬，帶著心靈創傷與遺憾，度過每一個日子。
BLACKPINK又有團員確診 出國行程緊急喊卡
全球疫情持續升溫，南韓演藝圈不斷爆出藝人確診，昨（28）日傳來人氣女團BLACKPINK成員ROSÉ確診，經紀公司緊急取消她的出國行程，演藝工作全面暫停。
據韓媒報導，ROSÉ要出國工作，因此進行了PCR檢測，沒想到檢查結果出爐卻是陽性反應，BLACKPINK所屬的經紀公司YG表示，團體成員都已經施打完疫苗，ROSÉ目前沒有什麼特別的症狀，扣除確診的ROSÉ，其他成員的檢測結果則是陰性，「公司將全力幫助ROSÉ恢復身體健康，希望大家能夠爲活躍在世界舞台上的BLACKPINK成員加油。」
事實上，BLACKPINK成員Lisa去年11月時也確診，當時全體團員都進行檢測並自主隔離，目前Lisa已經痊癒。此外，南韓疫情居高不下，日前男團Super Junior成員厲旭也傳出染疫，演藝工作只能暫時喊卡。
曾嗆俄軍「去你X的」 烏克蘭海軍證實：蛇島士兵還活著
俄軍入侵烏克蘭國土已有六日，戰爭開打初期俄國海軍佔領了位於黑海的蛇島（Zmiinyi）後，當時駐守當地的烏克蘭士兵面對俄軍的威脅，不僅誓死抵抗不棄械投降，更朝著俄國軍艦回嗆「去你X的」，但仍傳出不幸陣亡的消息。稍早烏克蘭海軍對外宣布，這些駐守蛇島的士兵們其實「全都活著」，只是已遭俄軍俘虜。
根據《CNN》與《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，根據烏克蘭海軍消息指出，先前疑似遭俄國軍艦砲轟的蛇島士兵們全都還活著。
先前網路上流傳一段蛇島士兵的錄音檔，其中錄下俄國軍艦喊話要島上人士棄械投降，反遭這群烏克蘭士兵回嗆「去你X的」，寧死不屈的精神迅速在社群平台間傳播。
昨日烏克蘭海軍指出，島上共83名烏克蘭士兵全都「健康活著」，只是因為交戰過後彈藥用盡被迫投降，島上設施包含燈塔、天線和基地高塔遭破壞殆盡。俄國媒體亦報導指出這些士兵被囚禁在克里米亞半島上。
漢堡王為何贏不過麥當勞？「致命原因」曝：一輩子沒吃過
台灣速食店市場競爭激烈，有以獨特薯條風味稱霸的麥當勞，也有以漢堡為主打的漢堡王，或是以蛋塔炸雞聞名的肯德基等等，各自都有擁護者。而近日，美籍YouTuber莫彩曦就和老公Adam一起開箱美國的漢堡王與麥當勞做比較，結果意外發現在台灣漢堡王不夯的主要原因，引發熱議。
莫彩曦與Adam回到美國之後，仍然常常拍片與台灣觀眾互動，近日上傳「開箱美國漢堡王」的影片，透露已經有11年沒有吃漢堡王，在學生時期都是吃麥當勞居多，仔細品嚐過後，發現漢堡王的品項也是不錯吃，份量也非常足夠，Adam也直說「感覺我們錯過很多東西」。
而Adam與莫彩曦也發現有趣的現象，在美國「麥當勞和漢堡王的店家數其實差不多，不過在台灣，麥當勞的門市有400多家，而漢堡王僅有麥當勞的六分之一，只有60幾家」提到美國漢堡王與台灣的差別，台灣的漢堡王有賣花生系列的漢堡，但美國買不到，美國的漢堡王也沒有頻果派，只有麥當勞有。
影片曝光後，不少網友紛紛留言「香港也是麥當勞比漢堡王多...但明明漢堡王比較好吃QQ」、「店家數真的是最大影響關鍵了，不然我也是漢堡王>麥當勞」、「個人還沒吃過漢堡王....家裡附近根本沒有」、「我內心也是喜歡漢堡王，但真的想吃速食時都找不到門市，就看到一堆麥當勞....」、「我喜歡吃漢堡王，當時第一次吃時完全合我的胃口，但家裡附近的撤掉了」、「我家附近或是工作的地方只有麥當勞，變成要吃漢堡王都要特別去才能吃」。
而事實上，《NOWnews》先前也曾致電漢堡王，漢堡王官方表示，感謝各地堡迷對漢堡王的熱烈支持，我們的確收到各縣市很多網友留言敲碗，希望能到當地去展店，去年已經展店10多家，各縣市都開出第一間漢堡王，目前也正積極籌備多間店，公司會持續推動全台展店，希望讓火烤美味飄香各地。（編輯：郭佩蓉）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。