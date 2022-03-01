土耳其限制軍艦入黑海　艾爾段讚烏克蘭批俄羅斯

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艾爾段並表示，將會行使1936年「蒙特魯公約」（Montreux Convention）所賦予對於土耳其海峽（Turkish Straits）的權力，以避免俄羅斯、烏克蘭危機進一步升級。
卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）稍後表示：「我們警告所有沿岸和非沿岸國軍艦不要通過這兩道海峽。」
他表示，截至目前沒有接獲要通過海峽的請求。
卡夫索格魯說：「一直到今天，俄羅斯還在詢問，若有必要，我們會不會執行蒙特魯公約。我們告訴對方，將會嚴格遵守公約。」他說土耳其一直在充分執行蒙特魯公約對於海峽的規範，並且將會繼續如此。
土耳其海峽又名黑海海峽，主要由馬爾馬拉海兩端的博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）組成。
蒙特魯公約賦予北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其對軍艦和商船通過兩道海峽進出黑海擁有控制權，可以於戰時或受到威脅時限制軍艦和商船通行。
兩道海峽由西向東，依次連接地中海、馬爾馬拉海和黑海。根據蒙特魯公約有關條款，他國發生戰爭而土耳其中立時，海峽對交戰國的軍艦關閉。但若交戰國軍艦要返回註冊的母港則須例外允許，但是有關的軍艦通過海峽後不可捲入戰爭。
土耳其昨天改以「戰爭」稱俄羅斯揮軍烏克蘭，為啟動蒙特魯公約有關限制條款開路。
艾爾段今天於內閣會議後指出：「土耳其已在涉及到的機構和聯盟的架構下恪盡其責，尤其是聯合國、北大西洋公約組織和歐洲聯盟。」（編輯：張佑之）1110301