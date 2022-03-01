英格蘭取消居家隔離　當地居民反應不一

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在英格蘭經營五間酒吧的David Moss表示，居家隔離政策對他的營業場所實在影響甚鉅。過去只要員工中出現一名確診者，即需停業三天，換言之，全體員工都受影響，而取消居家隔離，確實能協助讓所有員工的生活都變得比較好過。
然而，為維護員工及顧客安全，David Moss也說，只要員工出現相關症狀，會建議員工在家休息，降低病毒傳染的風險，保護自己同時也保護他人。就David Moss的說法看來，他的老顧客們也相當期待能回歸正常的生活。
劇場執行長：「體弱者需被關注及保護。」
瑪琳娜藝術表演劇場執行長Emma Butler-Smith則認為，要停止疫情相關限制似乎「言之過早」，雖然自己並不完全認同，但她理解，當政府做出了決策，人民就必須在符合決策的前提下調整生活習慣。
然而，Emma Butler-Smith指出，此項政策並不會改變她原先的防疫模式，所有在劇場內的員工仍須配戴口罩、繼續進行全場域及手部消毒，雖不強制但也仍會持續「建議」來訪顧客配戴口罩。
Emma Butler-Smith強調，她並不樂見健康者與確診員工共處一室。經過會議討論後，她們也得出共同結論，即確診員工仍會進行短天數的居家隔離。Emma Butler-Smith身體並不好，自疫情爆發時起她就相當謹慎，並深信一定也有許多人跟她面臨相同處境，而事實上，這些人的想法也應被關注。她說：「雖然生活還是要過，但是我並不認為有任何理由可以不進行防疫措施，而讓社區保護力降低。」
英居民：「多數人應該迫不及待。」
英國居民Richard Woolnough認為，取消居家隔離難免令人擔憂，然而，取消居家隔離應仍是大部分民眾所樂見的。
Richard Woolnough表示，回歸到正常的生活模式，同時也代表「自律」相當重要。他說：「如果覺得自己身體虛弱，無法抵抗病毒，那就應該盡力避免將自己置於風險中。」因此，當前往人潮聚集地，他仍會選擇配戴口罩，藉此機會多親近大自然也是不錯的選擇。
癌友：「如果你確診，就應該隔離！」
英國居民Pat Sear控訴，取消居家隔離是相當惡劣的決定。若確診者正常上班，也代表將全部人拖下水，讓整個企業共同承擔染疫風險。Pat Sear坦言，自己的身體狀況不佳，曾罹患兩次癌症，而事實上她也相當盡力做好防疫，到現在已避開人群好幾年了。
她說：「我們是應該回歸正常生活，但如果有人確診，就應該要隔離！」
參考資料來源：
《BBC》Covid-19: What do people in Lowestoft make of the end of isolation rules?
《BBC》What are the self-isolation rules in England and the rest of the UK?
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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