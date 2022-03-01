科博館打造城市新地標　 臺灣大道5月將出現大暴龍　

國立自然科學博物館與臺中市交通局合作，認養臺灣大道公車專用道「科博館站」雙向候車亭，將於3月7日起施作站體彩繪工程，預計2個月後，民眾就能見到6隻恐龍現身臺灣大道的全新站體意象。今日科博館首波釋出「暴龍」圖稿，讓民眾先睹為快。





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國立自然科學博物館長焦傳金表示，科博館開館以來，恐龍廳人氣居高不下，這次候車亭外觀彩繪工程，是邀請藝術家鄒駿昇設計，6隻主角都是恐龍廳的熱門展品，值得民眾拭目以待。





▲國立自然科學博物館認養台灣大道科博館候車站亭現況，五月將有新風貌，民眾拭目以待。（圖／科博館提供）

藝術家鄒駿昇是臺中囡仔，曾任臺北世界設計之都 ( Visual Taipei )和義大利波隆那台灣館策展人，在插畫、視覺藝術、策展、居家生活具備獨到品味與創意，屢獲國際獎項肯定，站體漆刷繪圖由他擔任藝術指導的吉日設計工作室負責。





科博館長焦傳金表示，館方從2020年6月起與臺中市政府交通局積極洽談專用道候車亭認養，計畫亮點是「站體彩繪」，科博館期待與臺中市政府共創觀光與藝文新地標，為臺灣大道妝點色彩，在臺中精華路段另創讓人驚艷新地標。





公車專用道「科博館站」距離館前路大門僅約500公尺，站體更新後更具體與生命演化步道串連，營造帶狀連貫的自然科學氛圍，「科博館站」可望成為臺中新亮點與打卡聖地，完工後遊客、通勤族跟恐龍一起等公車的畫面，將成為台灣最與眾不同的城市風景。





「科博館站」站體施工從111年3月7日至111年5月5日止，雙向站體於施工期將全時段封閉，相關交通管制措施依臺中市交通局公告為主，造成不便敬請見諒。



