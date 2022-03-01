移民署多元文化人才培訓計畫 92名新住民將擔任講師
《四方報》報導，為鼓勵新住民及其子女參與公共事務，移民署首度辦理「新住民多元文化人才培訓計畫」，日前在臺中跨境體驗示範基地辦理成果展。該培訓計畫共92人取得結業證書，未來將擔任移民署全國各服務站多元文化講師，移民署副署長梁國輝也特別出席表達祝福及肯定之意，現場由培訓學員發表心得，並邀請參與來賓參與多元文化體驗。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-01 10:23:46
移民署副署長梁國輝表示，為落實我國開放政府行動方案「促進新住民公共參與及發展」承諾事項，移民署積極推動辦理多元文化人才培訓計畫，招收新住民及新住民子女參與培訓課程。為讓全國各地的新住民都能共襄盛舉，特別於全國北、中、南、東4區都辦理培訓課程。
受訓學員必須參與初階及進階課程各28小時的密集培訓並通過測驗，才能取得結業證書。本次計畫完成培訓後，將建立新住民多元文化講師資料庫，提供各界使用，移民署各服務站也將邀請取得結業證書之學員擔任多元文化講師。
在教材規劃上，為了讓學員能夠瞭解臺灣與原生母國的文化差異，移民署也在初階課程中，納入了閩南、客家、原住民與眷村等臺灣在地文化及世界各國文化等介紹。在進階課程，則增加了口語表達、教材設計及授課試講等部分，大大地提升了新住民擔任文化講師的專業能力。
為了讓家中育有子女的學員能安心參加培訓，移民署也提供了臨時托育服務，讓學習及育兒都能兼顧，這項貼心的服務也深受學員肯定。參加成果展的「講師」們紛紛表示，本次培訓的課程豐富多元，且具「實戰性」，讓他們除了更瞭解臺灣多元文化外，也有信心能擔任臺灣多元文化的橋樑，拉近各族群間的距離。