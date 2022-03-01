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移民署多元文化人才培訓計畫　92名新住民將擔任講師

▲移民署副署長梁國輝（後排左4）、立法委員羅美玲（後排左5）、移民署移民事務組組長黃齡玉（後排左2）、中區事務大隊大隊長林宏恩（後排右4）、靜宜大學副校長王俊權（後排左3）、臺中市中區區公所區長林忠訓（後排右5）與新住民子女表演團體一同參與移民署新住民多元文化人才培訓計畫成果展。（圖／移民署）
▲移民署副署長梁國輝（後排左4）、立法委員羅美玲（後排左5）、移民署移民事務組組長黃齡玉（後排左2）、中區事務大隊大隊長林宏恩（後排右4）、靜宜大學副校長王俊權（後排左3）、臺中市中區區公所區長林忠訓（後排右5）與新住民子女表演團體一同參與移民署新住民多元文化人才培訓計畫成果展。（圖／移民署）

記者李芷涵/綜合報導

2022-03-01 10:23:46

《四方報》報導，為鼓勵新住民及其子女參與公共事務，移民署首度辦理「新住民多元文化人才培訓計畫」，日前在臺中跨境體驗示範基地辦理成果展。該培訓計畫共92人取得結業證書，未來將擔任移民署全國各服務站多元文化講師，移民署副署長梁國輝也特別出席表達祝福及肯定之意，現場由培訓學員發表心得，並邀請參與來賓參與多元文化體驗。

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移民署副署長梁國輝表示，為落實我國開放政府行動方案「促進新住民公共參與及發展」承諾事項，移民署積極推動辦理多元文化人才培訓計畫，招收新住民及新住民子女參與培訓課程。為讓全國各地的新住民都能共襄盛舉，特別於全國北、中、南、東4區都辦理培訓課程。

受訓學員必須參與初階及進階課程各28小時的密集培訓並通過測驗，才能取得結業證書。本次計畫完成培訓後，將建立新住民多元文化講師資料庫，提供各界使用，移民署各服務站也將邀請取得結業證書之學員擔任多元文化講師。

在教材規劃上，為了讓學員能夠瞭解臺灣與原生母國的文化差異，移民署也在初階課程中，納入了閩南、客家、原住民與眷村等臺灣在地文化及世界各國文化等介紹。在進階課程，則增加了口語表達、教材設計及授課試講等部分，大大地提升了新住民擔任文化講師的專業能力。

為了讓家中育有子女的學員能安心參加培訓，移民署也提供了臨時托育服務，讓學習及育兒都能兼顧，這項貼心的服務也深受學員肯定。參加成果展的「講師」們紛紛表示，本次培訓的課程豐富多元，且具「實戰性」，讓他們除了更瞭解臺灣多元文化外，也有信心能擔任臺灣多元文化的橋樑，拉近各族群間的距離。

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