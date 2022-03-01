【搶救少子化危機系列】單胚胎VS多胚胎植入，您不知道的多胞胎風險！

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記者洪素卿／台北報導
從民國九十六年人工生殖法上路，限制試管嬰兒一次最多只能植入四個胚胎。去年，國健署擴大試管嬰兒補助政策，再次嘗試透過政策引導醫療行為，對接受補助對象設定植入胚胎上限，其中，不滿36歲的女性一次只可植入一個胚胎，其餘則以兩個為限。
在這樣的補助限制下，台灣試管嬰兒療程的胚胎植入數，寫下了新的成績單，植入胚胎數在兩個以下的佔比，從過去72%一下跳升到93%。
不過，對於這樣的成績，先前倡議試管嬰兒補助政策應擴大補助對象的推手之一——台灣生殖醫學會理事長陳明哲，認為「單一胚胎植入比例仍然有待提升！」
台灣現象？每四次試管嬰兒生產，就有一次多胞胎
「當植入胚胎超過一，就有可能要面對多胞胎的風險。」
陳明哲指出，依據統計，2019年台灣人工生殖的多胞胎率是24.1%，「換句話說，每四次人工生殖試管嬰兒的生產，就有一次是多胞胎。」
同一時期，美國的試管嬰兒多胞胎佔比只有7%，不到我國的三分之一，英國則是9%，至於日本跟澳洲更是模範生，只有百分之三點多。
「很多民眾對於多胞胎有錯誤認知，以爲一次生兩個胖寶寶很好！」但事實上，「人類是單胎的生物，我們自然受孕雙胞胎的機率僅有八十九分之一、三胞胎機率更低到約莫只有八千分之一。」
既然我們身體是為單胎生育而設計，一旦多胞胎懷孕，即便只是雙胞胎，母體以及胎兒的風險都會提高！
「懷了多胞胎的孕婦，不僅罹患妊娠毒血症的風險倍增，期間出現肺水腫、心臟衰竭的風險更高達七倍跟十三倍。其他像是妊娠糖尿病、前置胎盤、早期出血、早期破水、產後出血以及剖腹產率等，也都會提升」
「對胎兒的影響更是不容小覷，雙胞胎發生早產以及低體重兒的機率是單胞胎的四到五倍。生出極低體重兒的機會則增加到九倍。這些早產的寶寶們，罹病以及死亡率都增加，不只是肺部不成熟、顱內出血的風險也高，甚至失明、失聰的機率也增加了好幾倍！」
是誰製造了多胞胎？先進醫療科技後遺症
既然自然多胞胎機率不高，為何近年多胞胎的比例卻變多？陳明哲說，一開始的原因是醫療科技進步。
因為醫療技術發達，各種不孕症幾乎都有解決方案，不管是用排卵藥物刺激排卵，或是使用人工受孕、人工生殖試管嬰兒，「當這些治療的療效好，卻沒有適當管控的時候，就容易造成多胞胎。」
其中，人工生殖試管嬰兒技術是較有效的治療方式，卻也較容易造成多胞胎。
「早年不像現在有很成熟的冷凍胚胎技術，也沒有優選胚胎的方法，所以好不容易養成的好胚胎，就盡可能地植入。那個年代，不只是台灣，各國都曾經以置入多個胚胎來增加病人懷孕成功的機率」
好在只要控管植入胚胎數目，也就有機會降低多胞胎機率。
日本統計近百萬例試管嬰兒所做研究結果就顯示，只植入一個胚胎者，多胞胎發生的機率是1.6%，其中雙胞胎是1.58％、三胞胎是0.02%。這個非常接近自然發生多胞胎的機率、也就是1.12%。
先進國家，因為看出多胞胎可能面臨的種種問題，近年來陸續進行調整，「以澳洲為例，目前試管嬰兒療程植入單一胚胎的比例高達90.6%。日本單一胚胎植入比例也有84.4%，瑞典82.5%、美國77%、英國70%」。反觀台灣，單一胚胎植入比例僅佔24.9％，在世界排名「敬陪末座」，遠遠落後世界各國！
其實，多胚胎植入不只可能面臨多胞胎的生產，甚至可能面臨減胎的抉擇！
避免面臨減胎抉擇！ 植入單一胚胎是最佳策略
陳明哲指出，減胎這件事情，不管對醫師或對孕婦，都是很大的壓力！
「雙胞胎通常不減胎，四胞胎、五胞胎一定會選擇減胎。但三胞胎就很尷尬，減胎擔心過程有風險，不減又勢必一定是低體重早產兒。」陳明哲印象很深刻的是一名懷了三胞胎的女性，後來選擇了不減胎，結果她沒能懷到足以活產的週數，三個孩子都沒能存活。她不僅當次沒能當成母親，這個創傷也讓她決定接下來的日子都要吃齋念佛，從此徹底斷了當母親的念頭。
「說真的，這對我來說也是心中的痛！」
「也有懷了三胞胎的孕婦，雖然醫師認爲以她的條件可以不要減胎，但堅持跑到其他醫療院所減胎，結果減胎後流產，夫妻最後離婚。」
陳明哲說，即便是三胞胎減胎成為雙胞胎，根據個人過去的臨床統計成果發現，這些減胎後的雙胞胎出生週數以及出生體重，也明顯不如自然形成的雙胞胎。
不求快！要求好 避免植入過多胚胎，降低早產風險
既然多胞胎妊娠有這麼多的問題，為什麼台灣試管嬰兒單一胚胎植入的比例仍然這麼低？
「除了民眾對多胞胎妊娠風險認知不足之外，經濟因素也是很大的原因！」陳明哲指出，以目前的冷凍胚胎技術，再搭配像是：縮時攝影、AI人工智慧等，將胚胎依據優劣給分排序，選擇最佳的胚胎、一次放一個胚胎，若沒有成功著床，下一次再放另一個胚胎，如此並不會降低懷孕成功的機率，只是成功懷孕的時間晚一些！
「但有時候可能大家都比較急，就是希望趕快成功。可是你成功的定義是什麼？如果你成功的結果是你懷孕了，但卻可能得要面對早產，這樣能夠算是真正的成功嗎？」
畢竟人工生殖最終的目標是要「生出一個健康的新生兒」，絕對不是說生出許多早產兒！
「但大家為什麼很急？除了時間的考量，另外一個其實是金錢的考量。」也因此，陳明哲認為，不論是要達到高比率單一胚胎植入為目標，或是說要保障母親跟胎兒的安全，經濟支援都應該是最關鍵的。
醫師呼籲：政府增加補助 提高民眾配合意願
如果這個「人工生殖治療就是完全，或者大部分的費用是國家來公費支出！我想國人也都樂於接受一次植入一個胚胎的做法！」
「我也呼籲政府可以在補助方面再多付一些！畢竟，與其等到極低體重、低體重早產兒生出來，再來支付醫療甚至是社會照護費用。不如把錢付在前端，讓大家更樂於一次只植入一個胚胎、降低多胞胎風險。」讓單胎足月生產成為人工生殖的重要指標。
「同時也要呼籲民眾，若非必要，植入單一胚胎就好了！」也希望有一天，台灣的民眾都知道，多胞胎妊娠是應該要「避之唯恐不及」的事，而不是「畢其功於一役」的事！
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