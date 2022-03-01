烏俄開戰促兩岸溝通　邱太三：不可能屈辱於對岸政治框架

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針對俄羅斯入侵烏克蘭，美國前總統川普認為中國大陸肯定會攻擊台灣，前白宮資深戰略顧問斯伯丁也推文表示「台灣是下一個」；美國眾議員岡薩雷斯指出「今日烏克蘭、明日台灣，當惡勢力開始行動時，世界不能繼續保持靜默」；日本前首相安倍晉三日前也表示，「此事預告了中國將如何對付台灣，對日本雃言是件非常嚴重的事件」。
對此，黃國書詢問國防部長邱國正，當前台海局勢是否比1996年危機更嚴峻？邱國正指出，對於情勢運作有在掌握中，而國軍備戰多年就是為了因應這種狀況，國外狀況給予警惕，是很好的推力，會加以強化。至於備戰層級，邱國正指出，備戰層級分為「戰備整備階段」、「應急作戰階段」及「全面作戰階段」三階段，目前為止，還沒進入「應急作戰階段」。
此外，這次烏俄戰爭中，美國並未出兵援助烏克蘭，民眾對於自主國防及兵役制度討論升溫，目前我國募兵制度是否足以因應局勢？邱國正則表示，持續有在關注情勢變化，而徵兵、募兵制如何發展至今，外界都非常清楚，短期軍事訓練無法因應戰力所需，現在要強化的地方是後半戰力，加入後備部隊後未來可以維持戰力。
黃國書接著詢問行政院長蘇貞昌，上週六美軍驅逐艦對穿越台灣海峽，此軍事意義是否代表美方也擔心台海情勢變化，而美國跨黨派參訪團將訪台，是否也與穩定台海有關？蘇貞昌表示，機艦活動與當地情況及美國佈局有關，我國給予尊重可看出台美關係堅若磐石，美國兩黨對於台灣的高度支持，展現美軍對台灣及區域和平的重視及對台海穩定的支持。
在經濟方面，隨著戰爭開打，民生物價大幅波動，對於台灣的應變措施，經濟部長王美花表示，目前油價安全存量已130多天，國內也有平穩機制，政府接下來會加以調控，將影響降到最低，民生物資部分，以調降稅務為主，並請廠商採購，達到5到7個月的存量。
最後，至於俄羅斯為台灣第三大天然氣進口國，近來進口占比持續成長，台灣是否在動盪的國際經融情勢中受到衝擊？王美花則說，三月份電業是佔天然氣使用8成，已經漲了10%，由中油吸收、承擔漲價風險。黃國書再追問，若中油持續虧損，是否造成油電雙漲？王美花回應，確實因天然氣上漲，會影響成本計算，三月底有電價審議會來審核，決定電價，但用電需求已有相當的準備。