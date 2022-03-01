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烏俄開戰促兩岸溝通　邱太三：不可能屈辱於對岸政治框架

▲針對兩岸重啟溝通，陸委會主委邱太三今（1日）在立法院備詢時表示，民間活動可健康有序地恢復，但政治性對話目前則無規劃。（圖／翻攝自國會頻道）
▲針對兩岸重啟溝通，陸委會主委邱太三今（1日）在立法院備詢時表示，民間活動可健康有序地恢復，但政治性對話目前則無規劃。（圖／翻攝自國會頻道）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-01 10:51:38｜2022-03-01 10:56:40

隨著烏俄戰爭開打，國際更加關注兩岸局勢，針對陸委會曾於去年十月呼籲兩岸公權力溝通，陸委會主委邱太三今（1）日在立法院答詢時表示，民間活動可健康有序地恢復，但政治性對話目前則無規劃。

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民進黨立委黃國書詢問兩岸是否為了穩定局勢而規劃重啟公權力溝通？邱太三表示，為了讓人民福祉可獲得保障，若涉及人民權利義務、公權力等事項可以嘗試溝通，但因中國基本上堅持其政治框架，台灣不可能屈辱在內，在可控情況下，可於民間活動健康有序地恢復，政治性對話則無規劃。

針對俄羅斯入侵烏克蘭，美國前總統川普認為中國大陸肯定會攻擊台灣，前白宮資深戰略顧問斯伯丁也推文表示「台灣是下一個」；美國眾議員岡薩雷斯指出「今日烏克蘭、明日台灣，當惡勢力開始行動時，世界不能繼續保持靜默」；日本前首相安倍晉三日前也表示，「此事預告了中國將如何對付台灣，對日本雃言是件非常嚴重的事件」。

對此，黃國書詢問國防部長邱國正，當前台海局勢是否比1996年危機更嚴峻？邱國正指出，對於情勢運作有在掌握中，而國軍備戰多年就是為了因應這種狀況，國外狀況給予警惕，是很好的推力，會加以強化。至於備戰層級，邱國正指出，備戰層級分為「戰備整備階段」、「應急作戰階段」及「全面作戰階段」三階段，目前為止，還沒進入「應急作戰階段」。

此外，這次烏俄戰爭中，美國並未出兵援助烏克蘭，民眾對於自主國防及兵役制度討論升溫，目前我國募兵制度是否足以因應局勢？邱國正則表示，持續有在關注情勢變化，而徵兵、募兵制如何發展至今，外界都非常清楚，短期軍事訓練無法因應戰力所需，現在要強化的地方是後半戰力，加入後備部隊後未來可以維持戰力。

黃國書接著詢問行政院長蘇貞昌，上週六美軍驅逐艦對穿越台灣海峽，此軍事意義是否代表美方也擔心台海情勢變化，而美國跨黨派參訪團將訪台，是否也與穩定台海有關？蘇貞昌表示，機艦活動與當地情況及美國佈局有關，我國給予尊重可看出台美關係堅若磐石，美國兩黨對於台灣的高度支持，展現美軍對台灣及區域和平的重視及對台海穩定的支持。

在經濟方面，隨著戰爭開打，民生物價大幅波動，對於台灣的應變措施，經濟部長王美花表示，目前油價安全存量已130多天，國內也有平穩機制，政府接下來會加以調控，將影響降到最低，民生物資部分，以調降稅務為主，並請廠商採購，達到5到7個月的存量。

最後，至於俄羅斯為台灣第三大天然氣進口國，近來進口占比持續成長，台灣是否在動盪的國際經融情勢中受到衝擊？王美花則說，三月份電業是佔天然氣使用8成，已經漲了10%，由中油吸收、承擔漲價風險。黃國書再追問，若中油持續虧損，是否造成油電雙漲？王美花回應，確實因天然氣上漲，會影響成本計算，三月底有電價審議會來審核，決定電價，但用電需求已有相當的準備。

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