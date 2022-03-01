幸運兒是你？第三波北市熊好券10.2萬份1日下午釋出
因應新冠肺炎疫情對北市經濟影響，台北市政府去年推出熊好券，提供民眾進行消費折抵。而在上個月28日第二波熊好券使用到期後，北市府也再進行第三波抽獎，一共釋出10.2萬份的熊好券，且這次不需登記，只要前兩波都有將票券使用完畢的民眾，就自動具有抽獎資格，系統將於今（1）日下午起，自動派送至各中獎人的台北通APP票夾。
記者丁上程／台北報導
2022-03-01 10:59:38
北市府發行熊好券，經過二波活動，累積消費張數不僅衝破500萬張，整體執行率更達到92.87％。台北市政府秘書長陳志銘表示，為感謝並回饋前二波持熊好券振興台北經濟活動的民眾，第三波活動將不用登記，只要在前二波活動將熊好券全數使用完畢者即自動取得參加第三波抽獎的資格，本次住宿、饗購、藝文、市集、運動等五種票券將會各抽出一個幸運號碼。
陳志銘舉例，民眾於前二波曾經抽中運動券、且「所有得到」的運動券均有使用完畢，即取得運動券抽獎資格；假如今日運動券抽出的幸運號碼與身分證末碼相同，即可再次獲得運動券。陳志銘說，本次中獎票券為住宿券1張（面額1000元）、饗購券、藝文券、市集券、運動券分別為2、3、4、5張（面額100元）。陳志銘也提醒，第三波熊好券同樣是「期間限定」，自今日起至3月31日截止，可在台北市境內各熊好店家消費。
北市府在2位律師見證下，以線上抽籤系統抽出第三波「台北熊好券」幸運號碼：住宿券中獎號碼為「0」，共3,133人獲得住宿券1張；饗購券中獎號碼為「7」，共83,383人獲得饗購券2張；藝文券中獎號碼為「1」，共3,734人獲得藝文券3張；市集券中獎號碼為「5」，共9,823人獲得市集券4張；運動券中獎號碼為「4」，共1,988人獲得運動券5張。合計共有10萬2,061人獲得第三波熊好券感恩回饋禮。系統將於今（1）日下午自動派送至各中獎人的台北通APP票夾。