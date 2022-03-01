岡山到大寮車費3000元 移工控計程車司機超收三倍
《四方報》報導，外籍移工來台，因不熟悉台灣法律及語言隔閡，發生消費糾紛之事時有所聞。日前，一名高雄移工在搭乘計程車時，疑遭司機超收費用，雙方為此爆發爭吵並找來警員調解，移工事後也向計程車隊提出投訴。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-01 11:48:59
綜合媒體報導，這名移工26日晚間從岡山火車站搭乘計程車要返回位於大寮區光明路二段的宿舍，中途並要求讓一名友人上車共乘。不過，抵達目的地時，司機向移工索取高達3000元的車費，讓移工相當傻眼，質疑司機刻意繞路。兩人爆發口角，並於27日凌晨4點多通報林園警分局忠義派出所，由員警出面進行調解。
移工表示，這條路線他平時就會搭計程車往返，按往常經驗車資大約只需900多元，這次卻要3000元，已經是平時費用的3倍以上，質疑司機刻意繞路超收費用。司機則否認，稱移工中途要求先到中正交流道載朋友，再返回高速公路，再加上當時已經是深夜11點過後，按照夜間加成運價才會到3000元，並沒有刻意繞路或坑錢。
由於雙方僵持不下、各說各話，經警員調解後，最終由移工先付清車資，後續再向該計程車所屬之車隊進行投訴，維護相關權益。