COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

無懼確診數飆高！泰國為攬國際客　再放寬Test&Go

▲因應國際旅客入境的情況，泰國今（1）日將再次更新Test & Go入境措施的SOP。（圖／美聯社／達志影像）
▲因應國際旅客入境的情況，泰國今（1）日將再次更新Test & Go入境措施的SOP。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-03-01 12:07:08

為提供國際旅客更順暢的入境程序，泰國今（1）日再次更新「Test & Go」入境措施的SOP。此外，對於泰國連續單日確診案例超過2萬例，泰國政府表示，醫療量能充足。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據泰國公共電視台報導，泰國國務院發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）說明了新版「Test & Go」入境實施方式。

新版入境流程如下，第一，入境泰國前，必須上網申請「泰國通行證」（Thailand Pass），申辦流程約需3至7天；第二，提供出發前72小時內的PCR核酸檢測陰性證明；第三，抵達泰國後，通過檢查站，再搭乘防疫旅館提供的防疫專車，以封閉路線的形式直接進入飯店；第四，入境首日接受PCR檢測，並在飯店等候檢測結果；第五，入境第5至６天，進行自主ATK抗原快篩，將檢驗結果上傳至泰國衛生部指定的通報平台。

塔納功重申，有意進入泰國的旅客們必須參照衛生部制定的標準，在出發14天前完整接種新冠疫苗。

面對外界關心，自2月23日至28日，泰國每日確診人數都超過2萬人，是否會動搖放寬規定的政策方向，塔納功表示，新冠肺炎用藥及醫療用品的存量相當充足；目前，泰國的新冠肺炎口服藥物「法匹拉韋」（Favipiravir）有2400萬片，另外準備生產6000萬片，總計儲備量達8400萬片。

另外，據曼谷市政府回報泰國衛生部的消息，現階段市內的隔離系統還有1300多張空床；另將繼續開設9處社區隔離據點，還可再增加1000張病床。曼谷市政府強調，曼谷有足夠的隔離病床收治確診者。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀