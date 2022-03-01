無懼確診數飆高！泰國為攬國際客　再放寬Test&Go

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新版入境流程如下，第一，入境泰國前，必須上網申請「泰國通行證」（Thailand Pass），申辦流程約需3至7天；第二，提供出發前72小時內的PCR核酸檢測陰性證明；第三，抵達泰國後，通過檢查站，再搭乘防疫旅館提供的防疫專車，以封閉路線的形式直接進入飯店；第四，入境首日接受PCR檢測，並在飯店等候檢測結果；第五，入境第5至６天，進行自主ATK抗原快篩，將檢驗結果上傳至泰國衛生部指定的通報平台。
塔納功重申，有意進入泰國的旅客們必須參照衛生部制定的標準，在出發14天前完整接種新冠疫苗。
面對外界關心，自2月23日至28日，泰國每日確診人數都超過2萬人，是否會動搖放寬規定的政策方向，塔納功表示，新冠肺炎用藥及醫療用品的存量相當充足；目前，泰國的新冠肺炎口服藥物「法匹拉韋」（Favipiravir）有2400萬片，另外準備生產6000萬片，總計儲備量達8400萬片。
另外，據曼谷市政府回報泰國衛生部的消息，現階段市內的隔離系統還有1300多張空床；另將繼續開設9處社區隔離據點，還可再增加1000張病床。曼谷市政府強調，曼谷有足夠的隔離病床收治確診者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。