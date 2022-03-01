長期鼻塞、咳痰　重度鼻竇炎靠iCT導航鼻竇內視鏡手術解套

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嘉義長庚醫院耳鼻科主任張耕閤醫師表示，慢性鼻竇炎是盛行率很高的疾病，約佔總人口的3-6.4%；台灣由於環境濕熱、人口密集以及空污問題等，使得鼻竇炎成為國人常見的疾病。病人常因鼻竇流出的膿液倒流到咽喉部，總是覺得喉嚨有痰，且會經常夜咳，並可能會有鼻塞、嗅覺異常、耳鳴、暈眩、頭痛等等併發症狀，不管在生活上或工作上都深受鼻竇炎所苦。
持續3個月慢性鼻竇炎 三成患者曾接受過手術
鼻竇炎在治療上，多先以抗生素治療；若症狀持續3個月以上，為「慢性鼻竇炎」，主要靠鼻類固醇與鼻腔沖洗為主。但若藥物或保守治療效果不佳，或已出現眼、臉或腦部併發症、鼻瘜肉變化、或疑似黴菌感染時，則建議以手術方式清除鼻息肉與鼻竇內的膿液以改善症狀。有研究顯示，約30%的息肉性鼻竇炎患者曾接受手術治療。
張耕閤醫師表示，雖然鼻竇內視鏡手術至今已有四十年以上的歷史，且為相當普遍的手術，但因為鼻竇位於眼睛及顱底的中央，周圍有許多重要器官，因此這個普遍常做的手術需要相當的謹慎。
iCT術中電腦斷層導航系統 輔助鼻竇內視鏡手術
張耕閤醫師說，「iCT術中電腦斷層導航系統」能讓病人在手術房中直接接受電腦斷層的檢查，醫師根據即時影像，精準操作手術器械，大大減少傷及重要部位的風險且能顯著提升手術的精準度。
此外，在手術結束時，還能再次使用術中電腦斷層掃描鼻竇，評估病灶是否有清除乾淨。在iCT導航輔助下，醫師因為能更清楚的辨識出重要結構與欲清除區之間的距離，與傳統內視鏡手術相比，可以縮減整體手術所需要的時間。他指出，iCT導航輔助鼻竇內視鏡手術的適應症，包括復發性鼻竇炎、廣泛性鼻竇炎、鼻腔鼻竇腫瘤切除手術、經鼻顱底手術、鼻竇結構異常等情況。
嘉義長庚醫院從2020年10月開始至2021年底，已累計有50台以上iCT導航鼻竇內視鏡手術案例，臨床應用範圍不斷擴展，從腦部、脊椎、耳鼻喉、頭頸部、口腔、整形外科、血管外科及創傷手術等，都獲得極高的評價。
嘉義長庚醫院楊仁宗院長表示，「iCT術中電腦斷層導航系統」在外科手術中扮演極重要的角色，它整合了電腦斷層掃描與導航功能。過去，手術計畫是以醫師判讀影像為根據，現在病人的數位資料上傳到導航系統，可經由導航追蹤工具，即時呈現人體結構的相對位置，結合影像及導航的功能來幫助外科醫師手術前的模擬，傷口小病並減少對正常組織的損傷。
出現可能症狀應及早就醫 曾手術也可能復發
張耕閤醫師提醒，如果有長期鼻塞、鼻水倒流、慢性咳嗽有黃痰、嗅覺異常、慢性頭痛、不時會聞到莫名異味等問題，請至耳鼻喉科門診檢查是否罹患慢性鼻竇炎，以利及早治療，改善呼吸功能與生活品質。此外，就算曾接受手術的患者，也建議定期回診追蹤並規律洗鼻清潔鼻腔以減少鼻竇炎的復發。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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