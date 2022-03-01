李天怡野生動物進口疑浮報案 頑皮世界控南非律師背信
台北地檢署偵辦三立「消失的國界」前節目主持人李天怡等人涉嫌《背信》案，據了解，頑皮世界發現，李天怡等人委託曾任南非約翰尼斯堡公安局長的華裔議員孫耀亨協助輸出非洲野生動物，一併對孫提告，孫被列為背信罪「他字案」共同被告。
記者潘千詩／台北報導
2022-03-01 12:31:41
三立電視台2020年入主「頑皮世界」後，總經理張榮華計畫2021年自非洲史瓦帝尼引進犀牛、長頸鹿、羚羊等多種野生動物，看準「消失的國界」主持人李天怡常出入非洲，認其累積的國際人脈，應有進出口野生動物的管道，委託李天怡協助處理進口動物事宜，只是計畫曝光後，引起動保團體質疑而告吹。
據了解，頑皮世界回頭檢視合約，發現李天怡等人成立的「亞太印象」公司提交的動物品種，與實際計畫輸入的品種不符，將瀕危等級的「網紋長頸鹿」變更成無瀕危的「安哥拉長頸鹿」、「南非長頸鹿」，且無瀕危等級的報價遠低於瀕危等級，估算遭拉抬的金額約25萬美元（約新台幣700萬元），而李天怡等人在南非則委託曾任非洲台灣商會聯合總會榮譽總會長的孫耀亨協助輸出野生動物事宜，於是向檢調提出檢舉。
李天怡、郭人杰夫婦、澳洲台商李吳達等3人，先前已獲檢方諭令各以50萬、40萬、30萬元交保，至於孫耀亨也被列為他字案被告，只是檢調目前暫無約談孫耀亨的計畫。