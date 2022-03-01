好兄弟挺到底？歐美重手制裁俄羅斯　中國態度搖擺

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俄羅斯在2014年吞併克里米亞和金融制裁，中國為其巨大能源需求，藉機向俄羅斯購買數十億美元天然氣，這儼然成為了俄羅斯的「生命線」。蒲亭政府過去10年也一直努力擴大對遠東的出口，以減少對歐洲市場的依賴。從數據上來看，俄羅斯去年的出口總額，有6分之一是由中國購買，當中3分之2是石油及天然氣。隨著西方制裁擴大，中國也將進一步成為其能源出口的重要增長市場。
不過《美聯社》分析指出，即使習近平願意多從俄羅斯進口天然氣及商品，來做為對蒲亭的支持，但中國能幫俄羅斯閃躲制裁的能力還是有限。在美國、英國、歐盟等西方國家對俄羅斯展開制裁的情況之下，有專家表示，中國或許會利用此機會向俄羅斯尋求更好的交易，但會拒絕公開違反制裁，以免讓自己受到波及。
去年中俄貿易額增至約1470億美元，雖然創下了歷史新高，但相較同年中國與歐盟的貿易額達到8281億美元，而在與美國鬧僵的情況下，中國對美貿易順差也仍高達3965億美元。凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟專家威廉斯（Mark Williams）認為，中國不會冒著失去一個龐大西方市場的危險來幫助俄國。
在俄羅斯入侵烏克蘭之後，中國在公開聲明中敦促各方緩和烏克蘭的緊張局勢，但隨著西方各國顯露出責難俄羅斯的態度後，也似乎能感受到，即使中國不加入制裁行列，繼續與俄羅斯的貿易協議，但仍不會再進攻烏克蘭問題上，完全站在俄羅斯一邊。習近平25日與蒲亭通電話時表示，中國支持俄烏通過對話解決問題，這也凸顯了中國的立場。