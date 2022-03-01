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好兄弟挺到底？歐美重手制裁俄羅斯　中國態度搖擺

▲俄羅斯總統蒲亭與中國國家主席習近平會面，並且簽署貿易協議。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭與中國國家主席習近平會面，並且簽署貿易協議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-01 12:42:20

俄羅斯入侵烏克蘭之後，在面對西方國家的制裁之下，金融秩序大受影響，而在宣佈開戰之後，持續為俄羅斯出頭講話的中國，可能將會是唯一可以減輕俄羅斯經濟影響的友人。但看到中國與歐美國家經濟貿易比起俄羅斯高出數倍的情況下，即使在中俄兩國「友好無止境」的情況之下，專家認為，中國恐怕也不願意冒著損害進入美國和歐洲市場的風險，為俄羅斯做太多。

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時間回到2月初，當時北京冬奧在國際輿論之下盛大開幕，而俄羅斯總統蒲亭也不顧各國外交制裁，前往中國參加開幕式，並且與中國國家主席習近平宣布兩國建立新的戰略夥伴關係，稱雙方關係超越冷戰時期軍事政治同盟模式，俄羅斯擴大對中國能源出口協議，中國隨後更在各國制裁俄羅斯的聲浪中，點頭開放俄羅斯小麥進口。

俄羅斯在2014年吞併克里米亞和金融制裁，中國為其巨大能源需求，藉機向俄羅斯購買數十億美元天然氣，這儼然成為了俄羅斯的「生命線」。蒲亭政府過去10年也一直努力擴大對遠東的出口，以減少對歐洲市場的依賴。從數據上來看，俄羅斯去年的出口總額，有6分之一是由中國購買，當中3分之2是石油及天然氣。隨著西方制裁擴大，中國也將進一步成為其能源出口的重要增長市場。

▲中國不顧俄羅斯入侵烏克蘭之舉，點頭准許進口俄羅斯小麥。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國不顧俄羅斯入侵烏克蘭之舉，點頭准許進口俄羅斯小麥。（圖／美聯社／達志影像）
不過《美聯社》分析指出，即使習近平願意多從俄羅斯進口天然氣及商品，來做為對蒲亭的支持，但中國能幫俄羅斯閃躲制裁的能力還是有限。在美國、英國、歐盟等西方國家對俄羅斯展開制裁的情況之下，有專家表示，中國或許會利用此機會向俄羅斯尋求更好的交易，但會拒絕公開違反制裁，以免讓自己受到波及。

去年中俄貿易額增至約1470億美元，雖然創下了歷史新高，但相較同年中國與歐盟的貿易額達到8281億美元，而在與美國鬧僵的情況下，中國對美貿易順差也仍高達3965億美元。凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟專家威廉斯（Mark Williams）認為，中國不會冒著失去一個龐大西方市場的危險來幫助俄國。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，中國在公開聲明中敦促各方緩和烏克蘭的緊張局勢，但隨著西方各國顯露出責難俄羅斯的態度後，也似乎能感受到，即使中國不加入制裁行列，繼續與俄羅斯的貿易協議，但仍不會再進攻烏克蘭問題上，完全站在俄羅斯一邊。習近平25日與蒲亭通電話時表示，中國支持俄烏通過對話解決問題，這也凸顯了中國的立場。

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