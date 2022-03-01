打呼大聲恐致命？　8字訣自我檢測保平安

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OSA是由於人進入睡眠狀態後，鼻咽、口咽及喉部的軟組織過度放鬆或過於厚重而出現塌陷現象，導致呼吸道堵塞所造成的一種嚴重睡眠障礙，患者可能在睡覺時面臨呼吸中止10秒或以上的險境。一般來說，打呼為OSA最關鍵的警訊，然而，打呼在生活中是相當普遍的一件事，何時為正常現象、何時又該當作警訊，實在讓人感到困惑。
為提升民眾的警覺性，哈佛醫學院睡眠專家Rebecca Robbins指出，打呼如果非常大聲、刺耳或出現因呼吸中止而被中斷的情形，即需相當注意。OSA最叫人擔心的無非是患者常不知自己遇上了險境，或以為自己僅是單純打呼叫大聲而忽略。
美國睡眠醫學學會表示，OSA若未及時治療，可能伴隨高血壓、心血管疾病、第二型糖尿病、憂鬱等併發症，甚至在不知不覺中面臨生死關頭。
「STOP BANG」 8字訣檢測OSA風險
如何辨認你的打呼是正常或具有高度危險性？睡眠專家提出「STOP BANG」8字訣，讓民眾檢查自己是否為OSA高風險族群，快來檢查自己中了幾個：
（1）Snoring／打呼
打呼是最關鍵但也最容易被忽略的警訊，南加州大學凱克醫學院睡眠專家Dasgupta博士說：「最簡單的判斷方式就是，如果有人反應，自己打呼的聲音已可打斷別人的正常談話，或是即使將門掩上仍可被聽到，提醒你，是時候該至睡眠中心進一步檢查了！」
（2）Tired ／疲勞
民眾可多加注意自己是否在日間也有嗜睡情形，例如去電影院一坐下或午休一坐下就睡著。Robbins提醒，過度疲勞是造成睡眠品質下降的原因之一，也是發展成睡眠障礙的高度危險因子。然而，有些人常習慣忍耐或因忙碌而忽略自己已過度疲勞的事實。
（3）Observed／觀察
有些人直到老都不知道自己睡覺時會打呼，更別提要警覺呼吸中止的現象。若呼吸道嚴重堵塞後因噎到或喘不過氣而驚醒，還可算是不幸中的大幸，因此不論是自己發現或枕邊人、家人反應有打呼中斷、打呼大聲等問題，一定要積極尋求醫療協助，如未及時發現並處理，恐造成無法挽回的遺憾。
（4）Pressure／高血壓
每次呼吸短暫中止，人體交感神輕會被活化並讓血壓升高，同時釋放一種叫做兒茶酚胺（catecholamines）的激素，逐漸提升血壓平均值，因此，OSA也可能會導致高血壓。即使罹患高血壓並不代表就有睡眠障礙，但其仍可與其他現象共同作為醫師評估時的參考。而通常OSA的治療方式如持續正壓呼吸器，不僅可以協助減少睡眠呼吸中止的狀況同時也對降低血壓有所幫助。
（5）BMI／身體質量指數
身體質量指數介於18.5-24.9之間為正常；25-29.9為過重；超過30即為肥胖，而肥胖者因口腔內如舌頭、軟顎等軟組織也有高機率較一般人為重，正躺時這些軟組織容易因承受重量而塌陷，並擋住呼吸道，因此，多半會建議OSA患者減重以減輕症狀。
（6）Age／年齡
肌肉張力與彈性會隨年齡增長而逐漸流失，包含我們的軟顎及頸部肌肉，故「年齡」也是可能導致打呼程度加重的元兇之一，甚至演變成OSA。值得一提的是，最近有一些研究指出，年長的OSA患者通常發作嚴重程度較緩和，反而是年輕患者嚴重案例較多。
（7）Neck／頸部
頸部較粗大或基因性的肥胖都可能成為OSA的潛在風險，如何判斷自己頸部較粗大，一般可以衣領尺寸來評估，衣領尺寸大於43公分的男性及大於40.6公分的女性都可算是頸部較粗大的族群。
（8）Gender／性別
你是男性嗎？如果是的話，很不幸地，你可能有較高風險罹患OSA。研究指出，男性一般舌頭較為肥厚，頸部肌肉量也較多，因此正躺時較容易塌陷而引發OSA，除此之外，Dasgupta表示，臨床上也常見OSA發生在停經的女性身上。
以上現象如符合其中任0-2種，睡眠風險相對低，因此打呼可能並不完全會危害到健康；3-4項則屬中度風險；而如上述現象中你中了5-8項，代表你有高機率為OSA患者，需進一步尋求專家評估與協助。
Dasgupta強調，現今睡眠檢測與過去相比，方便性提高不少，以前檢查儀器昂貴又笨重，故僅能至睡眠實驗室進行相關檢測，而如今甚至待在家即可進行，可觸及性變高，因此，千萬不要覺得麻煩就忽略已出現之症狀，如此才能有效降低好夢正酣卻反喪命的風險。
原文網址
《CNN》-Sleep apnea and snoring: 8 warning signs to look for
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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