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清明連假國道「前兩周休單一費率再7折」　疏導措施看這

▲交通部高公局今（1）日公布，從清明連假前1、2周末，採單一費率再7折，以鼓勵民眾提前掃墓分散車流。（示意圖／NOWnews資料照片)
▲交通部高公局今（1）日公布，從清明連假前1、2周末，採單一費率再7折，以鼓勵民眾提前掃墓分散車流。（示意圖／NOWnews資料照片)

記者許若茵／台北報導

2022-03-01 16:40:18

今年清明連假為4月2日至4月5日，不過考量民眾習慣提前掃墓，交通部高公局今（1）日公布，從連假前1、2周末，採單一費率再7折，以鼓勵民眾提前掃墓分散車流，另為避免國5出現南向長時段壅塞情形，將實施每日5至12時石碇及坪林南向入口封閉措施。

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高公局研判，清明連假首日國道雙向交通量將達120mvk（百萬車公里），其中南向最大量達70mvk；清明節為假期第4日，雙向達112mvk，北向為連假最大量達64mvk，考量部分民眾習慣提前掃墓且為避免群聚，加上部分民眾無法於清明節當日掃墓，前1、2周休即有掃墓需求，故3月19日至20日、26日至27日採單一費率再7折，4月2日至5日，單一費率，每日0至5時暫停收費。

在入口高乘載管制方面，3月20日及27日，每日15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制；4月2日6至12時，實施國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段各交流道及國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；4月4日至5日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

▲清明連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）
▲清明連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）
針對入口匝道封閉，3月19日及26日，每日5至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口，4月2日及3日，每日0至12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。4月4日及5日，每日7至19時，封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。至於開放路肩措施照常實施，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

另高公局指出，會視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制，視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控，國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控、北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

高公局坦言，連續假期間國道交通量為平日之1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段交通量早已超過可服務容量，故發生壅塞在所難免，用路人如要開車出門，出門前請利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車規劃，避開壅塞路段及時段。高公局呼籲用路人開車務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛，以利整體行車順暢。

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