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抹片巡迴新車上路　繼續守護東部婦女健康

抹片巡迴新車上路　繼續守護東部婦女健康
抹片巡迴新車上路　繼續守護東部婦女健康

健康醫療網

2022-03-01 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】為守護東部婦女的健康，台灣彩券、中國信託基金會與應柴秀珍女士紀念基金會共同捐贈一輛子宮頸抹片檢查車給門諾醫院。門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，在這寒冷的天氣中，感謝善心人士的愛心，不僅為醫院注入一股暖流，對於偏鄉地區婦女抹片的服務以及醫療保健可近性的提升將有很大的助益。

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子宮頸抹片　子宮頸癌最有效的篩檢工具

門諾醫院指出，許多婦女朋友常因上班、害羞、沒時間或是不喜歡到醫院等種種因素拒絕檢查，因此錯失了早期發現早期治療的黃金期。而子宮頸抹片檢查是早期發現子宮頸癌最簡便且有效的篩檢工具，有感於花蓮地形狹長，就醫交通不便，門諾醫院自2009年起，便開啟抹片篩檢巡迴醫療的服務，每年深入社區、部落超過120場次的篩檢，提供偏鄉婦女就近且隱私的檢查。

偏鄉婦女有福音　檢查車便利隱密

癌症中心主任林斈府表示，由2011年至2019年的統計資料顯示，門諾醫院子宮頸抹片巡迴車已協助超過3,3800位的社區婦女完成定期篩檢，其近五年的篩檢中，發現有280位的受檢婦女罹患子宮頸癌，並透過醫院團隊的轉介進行相關的治療。而子宮頸抹片檢查車不僅移動迅速，也兼顧安全、舒適與隱私，最重要的是篩檢服務的範圍由醫院深入社區。

舊車功成身退　新車如及時雨

一台抹片車凸全花蓮，一轉眼已經12年，不僅底盤舊損，也因發電機組損壞運作不穩，導致無法順利出勤。為了持續守護花蓮婦女的健康，門諾醫院自去年底提出子抹車汰舊換新的構想，很快便獲得台彩公益基金會、中國信託慈善基金會以及應柴秀珍女士紀念基金會的支持，並在去年底共同捐贈一輛子宮頸抹片檢查車，持續提供花蓮婦女可近且即時性的服務，期盼透過醫療團隊的努力將這份溫暖傳遞給更多的女性朋友。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=

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