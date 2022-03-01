抹片巡迴新車上路　繼續守護東部婦女健康

我是廣告 請繼續往下閱讀
門諾醫院指出，許多婦女朋友常因上班、害羞、沒時間或是不喜歡到醫院等種種因素拒絕檢查，因此錯失了早期發現早期治療的黃金期。而子宮頸抹片檢查是早期發現子宮頸癌最簡便且有效的篩檢工具，有感於花蓮地形狹長，就醫交通不便，門諾醫院自2009年起，便開啟抹片篩檢巡迴醫療的服務，每年深入社區、部落超過120場次的篩檢，提供偏鄉婦女就近且隱私的檢查。
偏鄉婦女有福音 檢查車便利隱密
癌症中心主任林斈府表示，由2011年至2019年的統計資料顯示，門諾醫院子宮頸抹片巡迴車已協助超過3,3800位的社區婦女完成定期篩檢，其近五年的篩檢中，發現有280位的受檢婦女罹患子宮頸癌，並透過醫院團隊的轉介進行相關的治療。而子宮頸抹片檢查車不僅移動迅速，也兼顧安全、舒適與隱私，最重要的是篩檢服務的範圍由醫院深入社區。
舊車功成身退 新車如及時雨
一台抹片車凸全花蓮，一轉眼已經12年，不僅底盤舊損，也因發電機組損壞運作不穩，導致無法順利出勤。為了持續守護花蓮婦女的健康，門諾醫院自去年底提出子抹車汰舊換新的構想，很快便獲得台彩公益基金會、中國信託慈善基金會以及應柴秀珍女士紀念基金會的支持，並在去年底共同捐贈一輛子宮頸抹片檢查車，持續提供花蓮婦女可近且即時性的服務，期盼透過醫療團隊的努力將這份溫暖傳遞給更多的女性朋友。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw