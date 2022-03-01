新北續推好日子愛心待用餐　挺弱勢抗通膨

受到疫情的衝擊，許多民眾的生活面臨困境，新北市政府於110年8月25日推動「新北好日子愛心大平台待用餐」，已有超過25萬人次受惠；新北市長侯友宜今（1）日宣布今年度將續辦待用餐計畫，現場並有愛心店家分享溫馨故事，期盼待用餐帶動更多美好的善循環。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-01 14:44:51
侯友宜表示，去年因疫情的嚴峻，讓一些民眾生活陷入難關，新北推出待用餐計畫，到今年2月總共有1127家的愛心店家響應，讓有需要的民眾感受到處處都是溫暖；愛心店家也分享因疫情失業的民眾，找到工作後主動找上老闆，希望支持待用餐計畫，可見待用餐成功帶動社會愛的循環。
雖然待用餐在民間已發起了很多年，但有些人還是會不好意思去店家取用；侯友則說，新北市這次改變方式，今年更由各區社福中心等單位主動媒合有需求的弱勢民眾發放餐券，期盼給予有需要的人更直接的幫助，感謝微星科技和eFOOOD平台的經費贊助和平台建置。
蘆洲區的小老闆魷魚羹陳志國分享，8年前開始做待用餐，曾有位疫情失業的中年男子來取餐，家中還有2名小孩都拿3份，有天這帶著孩子來偷偷遞給他1000元，但考量他剛找到工作僅收100元，因為男子堅持要付；其實贊助者錢不分多寡，有這份心最重要，這也是持續做待用餐的動力。
社會局長張錦麗指出，去年8月底實施待用餐後，各社福中心和社團領航員，均有實際到訪或追蹤店家，並做檢討修正，為精準到位提供服務，今年改由各社福中心和家資中心等主動發放餐券給弱勢民眾，民眾憑券取餐；希望待用餐計畫，能帶動新北市最美的善循環。