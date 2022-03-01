LINE發早安圖要收費了？真相曝光別上當 教你秒做長輩圖
228假期LINE群組再度瘋傳「從3月1日起傳送早安圖片都要收費了，並且雙向收費，1張1元。」並呼籲大家都用文字道早安，減少傳訊息的費用。此訊息在各大LINE群組發酵，針對此傳聞，《NOWnews今日新聞》詢問台灣事實查證網站MyGoPen，根據站長Charles表示，觀察內部後台統計數據，近72小時民眾對於此訊息的查詢數量就有將近5000則，顯示台灣用戶對於早輩圖要收費有高度的關注。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-01 15:23:18
但其實該則訊息早在2021年就已經在網路上瘋傳過了，今(1)日MyGoPen再度更新，經過實測後，不管微信、LINE並沒有需要收費的情形，因此可知近3天流傳內容不是事實，民眾可以放心的繼續傳早安圖。記者也實際詢問LINE官方，此則訊息為多年前的謠言，假訊息再度捲土重來。此外，如果真的要開始收費，官網應該會有相關的公開訊息，但目前官網都沒有相關內容。
既然早安圖不需要收費，長輩也可以放心的傳送，想要製作早安圖不需要會電腦編排，透過App就能完成，下載《愛分享》免費軟體就能DIY經典早安圖。下載後選擇自己照片內的圖檔或是套用軟體內經典的背景，選擇好背景後點選「更改文字」並輸入你想要的心靈雞湯文字，還能改變文字顏色、大小和款式，一用就能上手，分享給長輩讓他們天天都能開心自製新款早安圖，一早進行安全回報，也是報平安的方式之一。