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胰臟癌8成發現都已晚期　專家揭「關鍵原因」

胰臟癌8成發現都已晚期　專家揭「關鍵原因」
胰臟癌8成發現都已晚期　專家揭「關鍵原因」

健康醫療網

2022-03-01 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】近來資深藝人巴戈因胰臟癌離世，事實上，胰臟癌又有「癌中之王」之稱，主要因初期沒有典型及明顯症狀，且佔8成以上的胰臟癌患者都因發現時已晚而無法動手術。樂生療養院施玲娜院長指出，胰臟癌存活率低，即使手術恢復狀況也是所有癌症中最差的，因此若出現黃疸、腹痛、背痛、食慾不佳、體重減輕等症狀時，就應盡快就醫檢查。

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胰臟癌若發生於頭部　恐出現黃疸、發燒等症狀

胰臟主要功能是分泌胰液幫助消化、分解食物及分泌胰島素調節血糖，又分為頭、體和尾三部分，通常會依腫瘤發生的部位而不同的症狀，像若發生於頭部，可能因侵犯膽管出現黃疸、茶色尿或發燒等症狀，若發生於體部及尾部，則可能造成上背痛或是腹瀉等症狀。

常感疲累以為肝出問題　竟是胰臟癌惹禍

施玲娜院長舉例，曾有位患者自述近日疲勞且胃口較差，以為是肝功能問題，經檢查後發現黃疸指數略高且膽管腫大，進一步接受電腦斷層，患者胰臟頭部有惡性腫瘤，雖兩個星期後就赴醫學中心手術，但患者黃疸指數竟飆高七倍之多，手術後仍不幸於三年後離世。

遠離胰臟癌找上門　養成良好生活習慣是關鍵

胰臟癌難察覺，也因此最重要就是定期接受檢查，尤其若有抽菸、喝酒、肥胖、高血糖、慢性胰臟炎及有家族胰臟癌病史者都為高危險族群，應定期進行抽血檢驗及超音波檢查評估。施玲娜院長呼籲，平時也應養成均衡飲食且養成運動習慣，並且遠離菸酒，預防三高、肥胖等代謝疾病，才能遠離胰臟癌找上門。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=

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