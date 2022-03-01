胰臟癌8成發現都已晚期　專家揭「關鍵原因」

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胰臟主要功能是分泌胰液幫助消化、分解食物及分泌胰島素調節血糖，又分為頭、體和尾三部分，通常會依腫瘤發生的部位而不同的症狀，像若發生於頭部，可能因侵犯膽管出現黃疸、茶色尿或發燒等症狀，若發生於體部及尾部，則可能造成上背痛或是腹瀉等症狀。
常感疲累以為肝出問題 竟是胰臟癌惹禍
施玲娜院長舉例，曾有位患者自述近日疲勞且胃口較差，以為是肝功能問題，經檢查後發現黃疸指數略高且膽管腫大，進一步接受電腦斷層，患者胰臟頭部有惡性腫瘤，雖兩個星期後就赴醫學中心手術，但患者黃疸指數竟飆高七倍之多，手術後仍不幸於三年後離世。
遠離胰臟癌找上門 養成良好生活習慣是關鍵
胰臟癌難察覺，也因此最重要就是定期接受檢查，尤其若有抽菸、喝酒、肥胖、高血糖、慢性胰臟炎及有家族胰臟癌病史者都為高危險族群，應定期進行抽血檢驗及超音波檢查評估。施玲娜院長呼籲，平時也應養成均衡飲食且養成運動習慣，並且遠離菸酒，預防三高、肥胖等代謝疾病，才能遠離胰臟癌找上門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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