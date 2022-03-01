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蝦皮購物品牌狂購月下單抽10萬家電禮包　3元開搶iPhone

▲蝦皮購物「3.18品牌狂購月」攜手9大家電品牌，祭出總價值高達440萬元豪禮免費送給你！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「3.18品牌狂購月」攜手9大家電品牌，祭出總價值高達440萬元豪禮免費送給你！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-03-01 17:00:00

春季到來，瞄準全台民眾迎春換新的購物需求，蝦皮購物3月隆重推出「3.18品牌狂購月」，除了消費者最愛的「全站99元起免運」、「商城85折」之外，更天天推出「精選品牌3元起」；為持續深化蝦皮商城具信賴、品質保證、售後服務完整的品牌價值，更邀請到蟬聯最受信任主持人８年的「謝震武」擔任蝦皮商城活動大使，誓言讓消費者輕鬆購入官方認證、品質保證的精選好物。

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▲蝦皮購物「品牌狂購月」APPLE iPhone 13 Pro 128G，優惠價3元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「品牌狂購月」APPLE iPhone 13 Pro 128G，優惠價3元。（圖／品牌提供）
「品牌狂購月」更搭上38婦女節熱潮，精選姊姊妹妹必備的美妝、廚具與3C家電強品3元起；活動期間更與9 大強檔家電品牌跨界合作，總價值高達 440 萬元！3/3活動日更加碼抽出十萬家電大禮包，邀請全民跟蝦皮購物一起迎春換新、寵愛身邊的「妳」！

▲蝦皮購物「品牌狂購月」米家掃拖機器人，優惠價3,333元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「品牌狂購月」米家掃拖機器人，優惠價3,333元。（圖／品牌提供）
「3.18品牌狂購月」號召蝦皮商城9家強檔家電品牌，為消費者豪灑品牌好禮與海量品牌商城折扣券，總價值高達440萬元！活動期間（3/1～17）天天抽3名品牌好禮，有機會免費獲得伊萊克斯、iRobot、SAMPO、tokuyo、OSIM、Blueair、SAMSUNG、Roborock、TESCOM的話題新品；3/3活動日加碼抽價值十萬品牌大禮，內含知名按摩椅、吸塵器等綜合家電禮包，想添購新春家電的消費者不容錯過！

▲蝦皮購物「品牌狂購月」Tefal全新鈦升級爵士系列30CM不沾深平鍋，優惠價333元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「品牌狂購月」Tefal全新鈦升級爵士系列30CM不沾深平鍋，優惠價333元。（圖／品牌提供）
春季氣氛最適合享用甜心午茶，「3.18品牌狂購月」再次推出消費者檔檔熱購的餐飲即享券，這次蒐羅麥當勞、肯德基、漢堡王、摩斯漢堡等熱門速食店，3/3當日限定午茶點心超狂下殺3元起！原價18元的麥當勞蛋捲冰淇淋瘋搶價只要3元；麥當勞蘋果派、摩斯漢堡蒟蒻、漢堡王勁濃起士薯、水牛城辣雞翅限時特價13元；肯德基勁爆雞米花加可樂、漢堡王水牛城辣雞塊8塊也只要33元，全日超過10個時段瘋買，2022春季下午茶想吃哪家速食店任你挑選！

隨著38國際婦女節的腳步逐漸靠近，各家業者全力搶攻「她經濟」商機，根據聯徵中心信用卡統計資訊 顯示，相較於男性，台灣女性不僅持有信用卡數多出550萬張，且平均月消費金額亦高出6.6％，顯示女性消費力道強勁。鎖定不容小覷的「她」商機，蝦皮購物品牌狂購月精選全台姊姊妹妹的夢幻購物清單，蒐羅美妝神物、媽咪必備育嬰品與廚具、3C科技家電等，滿足各種需求的妳，3/3活動日更祭限時限量３元起的超狂優惠！想要打造女神自信氣場，保養夯品【霓淨思】積雪草B5修護純粹精華30ml原價1,200元，3/3限定價只要333元，蜜粉神物【innisfree】無油無慮礦物控油蜜粉則下殺3元銅板價；蝦皮購物寵愛媽咪，精選好物【麗貝樂】TOUCH 嬰兒紙尿褲 優惠價1,333元，【Tefal】全新鈦升級爵士系列30CM不沾深平鍋更只要333元；最殺優惠獻給潮流女神！【APPLE】iPhone 13 Pro 128G 3/3 零點瘋搶價只要3元！ 此外，【米家】掃拖機器人原價9,495元，歡慶價更下殺3,333元，邀請妳清空購物車、荷包不失血！

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