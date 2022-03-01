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百業喊漲聲中 　　台中這２家店凍漲挺消費者

▲台中香烘焙坊考量到景氣低迷，咬牙力撐，麵包3個100元平價行情，五年未調。 （圖／記者金武鳳攝，2022.3.1)
▲台中香烘焙坊考量到景氣低迷，咬牙力撐，麵包3個100元平價行情，五年未調。 （圖／記者金武鳳攝，2022.3.1)

記者金武鳯/台中報導

2022-03-01 15:59:11

全台百業飆漲，唯有薪水沒漲。台中不少餐飲業撐不住，已紛紛張貼公告喊漲，在這波萬物皆漲風潮中，台中知名柴火烤鴨店與已開業20多年的香烘焙坊，決定「凍漲」，與消費者站在同一陣線。

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香烘焙坊老闆鄭淵斌表示，烘焙成本近年來逐年調高，麵粉漲了約10%、進口奶油大漲約20%，包裝耗材更漲了560%，製作成本狂升，毛利率下降到個位數，但考量到景氣低迷，只能咬牙自行吸收，麵包3100元、4100元的平價行情，已經連續5年未調價，今年將繼續凍漲，價格不變。

▲台中香烘焙坊的麵包五年未調價，至今仍買得到四個一百元的平價麵包。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.1)
▲台中香烘焙坊的麵包五年未調價，至今仍買得到四個一百元的平價麵包。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.1)
為平衡收益，鄭淵斌的變通方法是，減少人力支出，不但自己捲起袖子做麵包，就連兒子、媳婦、女兒全都跳下來幫忙，女兒還得充當司機，南來北往全省送貨。

除了結省人力開支外，鄭淵斌也積極拓展異業結盟，32將進駐小北百貨高雄小港區新宏平店設櫃駐點。鄭淵斌說，香烘焙坊在小北百貨新宏平店約有810坪空間，每天供應現烤現賣當日出爐的新鮮麵包，這樣的合作模式未來也有機會出現在小北百貨其他據點。」

▲鴨價屢創歷史新高，且全省缺鴨問題嚴重，台中柴火烤鴨仍堅持凍漲。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.1)
▲鴨價屢創歷史新高，且全省缺鴨問題嚴重，台中柴火烤鴨仍堅持凍漲。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.1)
百業飆漲年代，不僅烘焙成本大漲，也衝擊鴨禽市場，鴨飼料漲價、種鴨數量減少、小鴨孵化率低，導致鴨價屢創歷史新高，且全省缺鴨問題嚴重。柴火烤鴨執行長洪克良表示，光是今年1月到目前，櫻桃鴨就漲了20%，更慘的是即使有錢也買不到鴨，每次叫貨到貨率都只有5成。

洪克良說，幸好柴火一直與多家供應商合作，暫時沒有缺鴨問題。柴火烤鴨的櫻桃片皮鴨已經連續3年未漲價，洪克良允諾會繼續凍漲，直到撐不下去為止。此外，為了減緩櫻桃鴨用量，柴火新推出紅面燜鴨吸客，為招牌菜再添新生力軍。


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