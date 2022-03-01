百業喊漲聲中 　　台中這２家店凍漲挺消費者

全台百業飆漲，唯有薪水沒漲。台中不少餐飲業撐不住，已紛紛張貼公告喊漲，在這波萬物皆漲風潮中，台中知名柴火烤鴨店與已開業 20 多年的香烘焙坊，決定「凍漲」，與消費者站在同一陣線。

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香烘焙坊老闆鄭淵斌表示，烘焙成本近年來逐年調高，麵粉漲了約 10% 、進口奶油大漲約 20% ，包裝耗材更漲了 5 、 60% ，製作成本狂升，毛利率下降到個位數，但考量到景氣低迷，只能咬牙自行吸收，麵包 3 個 100 元、 4 個 100 元的平價行情，已經連續 5 年未調價，今年將繼續凍漲，價格不變。

▲台中香烘焙坊的麵包五年未調價，至今仍買得到四個一百元的平價麵包。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.1)

為平衡收益，鄭淵斌的變通方法是，減少人力支出，不但自己捲起袖子做麵包，就連兒子、媳婦、女兒全都跳下來幫忙，女兒還得充當司機，南來北往全省送貨。

除了結省人力開支外，鄭淵斌也積極拓展異業結盟， 3 ／ 2 將進駐小北百貨高雄小港區新宏平店設櫃駐點。鄭淵斌說，香烘焙坊在小北百貨新宏平店約有 8 ～ 10 坪空間，每天供應現烤現賣當日出爐的新鮮麵包，這樣的合作模式未來也有機會出現在小北百貨其他據點。」

▲鴨價屢創歷史新高，且全省缺鴨問題嚴重，台中柴火烤鴨仍堅持凍漲。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.1)

百業飆漲年代，不僅烘焙成本大漲，也衝擊鴨禽市場，鴨飼料漲價、種鴨數量減少、小鴨孵化率低，導致鴨價屢創歷史新高，且全省缺鴨問題嚴重。柴火烤鴨執行長洪克良表示，光是今年 1 月到目前，櫻桃鴨就漲了 20% ，更慘的是即使有錢也買不到鴨，每次叫貨到貨率都只有 5 成。