百業喊漲聲中 　　台中這２家店凍漲挺消費者

全台百業飆漲，唯有薪水沒漲。台中不少餐飲業撐不住，已紛紛張貼公告喊漲，在這波萬物皆漲風潮中，台中知名柴火烤鴨店與已開業20多年的香烘焙坊，決定「凍漲」，與消費者站在同一陣線。
記者金武鳯/台中報導
2022-03-01 15:59:11
香烘焙坊老闆鄭淵斌表示，烘焙成本近年來逐年調高，麵粉漲了約10%、進口奶油大漲約20%，包裝耗材更漲了5、60%，製作成本狂升，毛利率下降到個位數，但考量到景氣低迷，只能咬牙自行吸收，麵包3個100元、4個100元的平價行情，已經連續5年未調價，今年將繼續凍漲，價格不變。
為平衡收益，鄭淵斌的變通方法是，減少人力支出，不但自己捲起袖子做麵包，就連兒子、媳婦、女兒全都跳下來幫忙，女兒還得充當司機，南來北往全省送貨。
除了結省人力開支外，鄭淵斌也積極拓展異業結盟，3／2將進駐小北百貨高雄小港區新宏平店設櫃駐點。鄭淵斌說，香烘焙坊在小北百貨新宏平店約有8～10坪空間，每天供應現烤現賣當日出爐的新鮮麵包，這樣的合作模式未來也有機會出現在小北百貨其他據點。」
百業飆漲年代，不僅烘焙成本大漲，也衝擊鴨禽市場，鴨飼料漲價、種鴨數量減少、小鴨孵化率低，導致鴨價屢創歷史新高，且全省缺鴨問題嚴重。柴火烤鴨執行長洪克良表示，光是今年1月到目前，櫻桃鴨就漲了20%，更慘的是即使有錢也買不到鴨，每次叫貨到貨率都只有5成。
洪克良說，幸好柴火一直與多家供應商合作，暫時沒有缺鴨問題。柴火烤鴨的櫻桃片皮鴨已經連續3年未漲價，洪克良允諾會繼續凍漲，直到撐不下去為止。此外，為了減緩櫻桃鴨用量，柴火新推出紅面燜鴨吸客，為招牌菜再添新生力軍。