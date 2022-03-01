腳癢未必香港腳，留意不寧腿！糖友、缺鐵易出現，４招有助改善。

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盧泰潤醫師表示，不寧腿最常見的症狀就是發癢，除此之外也有患者表述有刺痛、痠痛、緊繃、蟻爬感、電流感等不適，有時症狀甚至難以用言語形容。這些症狀常見於小腿深層，較嚴重時也可能出現在大腿或腳底，感受和香港腳相似，因此有時患者會誤以為是有香港腳，症狀也有可能出現在手部，形成「不寧手」。大多在夜晚睡覺時、或久坐等身體靜止的時刻較為明顯或加重，因此患者也容易睡眠不佳、精神不濟、影響工作和生活等。
腳癢難耐是不寧腿？醫：糖友、缺鐵都容易出現！
不寧腿形成最主要的原因，目前醫學普遍認為與中樞神經缺鐵有關，另外也有研究認為中樞神經的多巴胺異常、或其他部份神經傳導物質異常等也可能引起。因此除了有不寧腿家族史可能遺傳，約有一半的患者家族中也有不寧腿的成員，其他像是平常鐵攝取不足，或是因月經過量等原因引起的缺鐵性貧血，或是其他缺鐵因素，都可能使得中樞神經缺鐵，也是好發族群之一。而尿毒症、脊椎損傷、帕金森氏症等神經疾病患者，也容易有中樞神經傳導物質異常的情況而出現不寧腿。至於糖尿病患者，常見出現神經病變的併發症，有不寧腿的族群也不占少數。另外，也有部分藥物可能誘發不寧腿，例如抗組織胺藥物、止吐劑、抗憂鬱劑等，酒精、咖啡因也可能刺激進而誘發。
不寧腿腳癢怎麼辦？醫教４招助改善！
盧泰潤醫師建議，當民眾時常有不明腳癢、腿癢、甚至手癢的情況，可先至診所檢查看是否為皮膚問題，或是為不寧腿，在診斷判別上也會排除如抽筋等其他症狀相似疾病。而若為不寧腿，建議患者應避免酒精及咖啡因，維持正常生活、正常睡眠及作息、保持運動習慣，這些都有助改善不寧腿。
不寧腿治療上會先尋找形成不寧腿的主要原因，醫師普遍會常規檢查患者是否有缺鐵的情況，若有缺鐵便會提供鐵劑，也會視情況提供多巴胺製劑或安眠藥等協助改善。
行為治療方面，醫師建議若是若在非睡眠時間出現症狀，可做些動腦的活動，例如數讀等，或是作些如散步、騎單車等簡單的運動，有助平衡中樞神經異常達舒緩症狀效果。而若是在睡眠時間，可以作些腿部按摩或熱敷等溫和的刺激，有助改善當下不寧腿的症狀。
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