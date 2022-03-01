固定健檢、留意小症狀　揪出顱內惡客「腦幹腫瘤」

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臺北市立聯合醫院仁愛院區神經外科主任林文雄表示，不像長在大小腦的腫瘤可能有家族性，腦幹腫瘤原因不明，既無遺傳性，也沒有特別危險因子，大人與小孩都可能得。惡性腦幹腫瘤與惡性腦瘤的預後差不多，確診後平均餘命僅約一年，但仍視腫瘤位置、大小及影響的神經功能而有所差異。
腦瘤有症狀 卻容易被忽略
腦瘤會有頭痛、噁心想吐等腦壓增高症狀，但腦幹腫瘤不一定。林文雄主任說，腦部本身是沒有感覺的器官，腦瘤會頭痛是因刺激到腦膜，而腦幹位在顱內深層，不易刺激到腦膜，較少以頭痛來表現，取決於腫瘤壓迫到哪對腦神經而出現功能異常，較常見的是複視、步態不穩及吞嚥困難；因察覺不易，多數病人有症狀時，腫瘤已經很大了。
林文雄主任補充，外在環境對腦部可能有影響，目前唯一證實會造成腦瘤的是放射線，雖然網路流傳手機有害腦部健康，但許多研究未能證實常講手機會得腦瘤，不過生活中還是盡量減少曝露電磁波中，也要避免接觸致癌物，對預防所有癌症都有正面效果。
固定健檢保養 及早揪出腦瘤
腦瘤的治療方法和其他腫瘤一樣，以切除為主，如果是良性，開刀拿掉就沒事，但惡性腫瘤開刀也拿不乾淨，須追加放射線治療或化學藥物治療，可惜的是，目前治腦瘤的化療藥物不多，僅惡性神經膠質瘤可用。
林文雄主任建議，身體有異狀須就醫找出原因，40歲以上有免費成人健檢，若經濟狀況許可，可自費做腦部核磁共振，才有辦法看出有無腦瘤。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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