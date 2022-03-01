傅崐萁酸嘴砲保台　蘇貞昌爆氣：你這種投降主義最可恥！

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下午傅崐萁質詢時，要求蘇貞昌說明台灣務實上如何面對中國大陸犯台，台灣備戰已久，若兩岸發生戰爭台灣如何防禦？蘇貞昌回應，台灣先自助、再人助，盟國也願意幫助台灣，美國總統拜登此時派遣特使團來台就是有力證明，無論對岸怎麼來犯，台灣就怎麼禦敵、抗敵，國防部有完整縝密規劃因應，周邊國家也一再譴責對區域和平有妨礙的國家，對之有所約制。
蘇貞昌引用英國前首相邱吉爾名言，「卑躬屈膝換來的不是和平」，而且還是會有戰爭，「上次就跟你講了，你這種言論就是綏靖主義」；傅崐萁回應，美前總統雷根曾說「不會讓每個人的孩子在亞洲的叢林、太平洋、歐洲流血」，代表美國不會出兵，因此要務實的看待台灣防衛的問題，不要任何的嘴砲、話術。
傅崐萁譏諷蘇貞昌以出一張嘴防禦台灣，只會「嘴砲」，進而轉問邱國正，蘇貞昌動怒指出，「我在回答問題，什麼叫出一張嘴，你才是出一張嘴！」邱國正也回應，台灣防衛作戰不是兒戲，不是哪一個光說不練，國軍就是最好的典範，養軍千日用在一時。
傅崐萁針對義務役國軍及武器戰力，將如何務實防衛台灣，政府不應再以話術欺騙國人，蘇貞昌當場怒批傅崐萁此言論是「長敵人志氣，減自己威風」、「你為中國講話、附和中共說法，不為台灣講話，這種投降主義最可恥」，烏克蘭老婆婆都拿木槍訓練，勇敢對抗俄軍，「你講那是什麼話！」國會議員卻為中國大陸大外宣，並拍桌大罵3次「可恥！」傅立即回酸「我知道你會拿掃把去打仗」，他同時拿出黨綱，強調國民黨會保衛台灣，反擊蘇貞昌「跟烏克蘭總統有何不同，你才可恥！」
蘇貞昌、傅崐萁互相拍桌，蘇貞昌動怒罵傅崐萁「我在講話請你閉嘴！」傅崐萁有要求院會主席蔡其昌「能不能叫他（蘇貞昌）閉嘴？」，並再次拍桌指出，自己今天是為了這片土片在質詢，不管台灣被誰打，2300萬人民都會團結保家衛國，而蘇貞昌完全不講如何防衛台灣，講不出來就惱羞成怒，「國家宰相竟然像你這樣」。
對此，蘇貞昌再反擊「國會議員像你這樣才可恥，投降主義、幫敵國講話最為可恥、太可恥！」，並重申烏克蘭全民抗敵的精神值得學習，「若烏克蘭像你這樣早就被俄羅斯拿走了」，也批評傅崐萁口氣跟國台辦、共產黨很像。邱國正在一旁補充，傅崐萁的質詢中一直用數字比較他國與國軍戰力，但是戰爭是活的，隨時都有變動， 若單看數據當然不夠。