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傅崐萁酸嘴砲保台　蘇貞昌爆氣：你這種投降主義最可恥！

▲傅崐萁質詢時與蘇貞昌爆發言語衝突，兩人三度拍桌、互轟「可恥！」。（圖／翻攝自國會頻道）
▲傅崐萁質詢時與蘇貞昌爆發言語衝突，兩人三度拍桌、互轟「可恥！」。（圖／翻攝自國會頻道）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-01 17:13:58｜2022-03-01 17:26:09

國民黨立委傅崐萁今（1）日於立法院質詢行政院長蘇貞昌及國防部長邱國正，質疑國防武器實力不足，批評政府不應再以話術欺騙國人「嘴砲保衛台灣」，與蘇貞昌爆發言語衝突，兩人三度拍桌、互轟「可恥！」

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立法院會今日邀行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，專案報告日本福島及周邊食品輸入管制措施及台灣因應俄羅斯入侵烏克蘭等事項，並備質詢。

下午傅崐萁質詢時，要求蘇貞昌說明台灣務實上如何面對中國大陸犯台，台灣備戰已久，若兩岸發生戰爭台灣如何防禦？蘇貞昌回應，台灣先自助、再人助，盟國也願意幫助台灣，美國總統拜登此時派遣特使團來台就是有力證明，無論對岸怎麼來犯，台灣就怎麼禦敵、抗敵，國防部有完整縝密規劃因應，周邊國家也一再譴責對區域和平有妨礙的國家，對之有所約制。

蘇貞昌引用英國前首相邱吉爾名言，「卑躬屈膝換來的不是和平」，而且還是會有戰爭，「上次就跟你講了，你這種言論就是綏靖主義」；傅崐萁回應，美前總統雷根曾說「不會讓每個人的孩子在亞洲的叢林、太平洋、歐洲流血」，代表美國不會出兵，因此要務實的看待台灣防衛的問題，不要任何的嘴砲、話術。

傅崐萁譏諷蘇貞昌以出一張嘴防禦台灣，只會「嘴砲」，進而轉問邱國正，蘇貞昌動怒指出，「我在回答問題，什麼叫出一張嘴，你才是出一張嘴！」邱國正也回應，台灣防衛作戰不是兒戲，不是哪一個光說不練，國軍就是最好的典範，養軍千日用在一時。

傅崐萁針對義務役國軍及武器戰力，將如何務實防衛台灣，政府不應再以話術欺騙國人，蘇貞昌當場怒批傅崐萁此言論是「長敵人志氣，減自己威風」、「你為中國講話、附和中共說法，不為台灣講話，這種投降主義最可恥」，烏克蘭老婆婆都拿木槍訓練，勇敢對抗俄軍，「你講那是什麼話！」國會議員卻為中國大陸大外宣，並拍桌大罵3次「可恥！」傅立即回酸「我知道你會拿掃把去打仗」，他同時拿出黨綱，強調國民黨會保衛台灣，反擊蘇貞昌「跟烏克蘭總統有何不同，你才可恥！」

蘇貞昌、傅崐萁互相拍桌，蘇貞昌動怒罵傅崐萁「我在講話請你閉嘴！」傅崐萁有要求院會主席蔡其昌「能不能叫他（蘇貞昌）閉嘴？」，並再次拍桌指出，自己今天是為了這片土片在質詢，不管台灣被誰打，2300萬人民都會團結保家衛國，而蘇貞昌完全不講如何防衛台灣，講不出來就惱羞成怒，「國家宰相竟然像你這樣」。

對此，蘇貞昌再反擊「國會議員像你這樣才可恥，投降主義、幫敵國講話最為可恥、太可恥！」，並重申烏克蘭全民抗敵的精神值得學習，「若烏克蘭像你這樣早就被俄羅斯拿走了」，也批評傅崐萁口氣跟國台辦、共產黨很像。邱國正在一旁補充，傅崐萁的質詢中一直用數字比較他國與國軍戰力，但是戰爭是活的，隨時都有變動， 若單看數據當然不夠。

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