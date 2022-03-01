乳癌中西針藥並用，潰瘍易收口及減輕化療副作用

40 多歲 A 小姐 2 年前左側乳房觸摸到腫塊，不以為意也未就醫。去 (110) 年初發垷腫塊範圍變大且變硬，半年前乳房硬塊的皮膚出現潰瘍並滲出膿血，除疼痛外，體力虛弱且容易頭暈。到醫院求診時腫塊潰瘍面積已經大到 10 公分。經過病理切片及影像醫學檢查，診療為左側侵犯性乳管癌第4期，且已轉移到淋巴與肺部，無法開刀處理，只能以化療讓腫塊變小。 2 次化療後，配合中醫部針灸及中藥調理，在第 5 次化療完成時，潰瘍部位已收縮至 6.5 公分，膿血滲出情況也好 轉，現持續以中西醫合併治療。

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奇美醫學中心中醫部主治醫師陳豪君表示， 109 年癌症仍為 10 大死因第 1 位，其中乳癌發生率為女性族群第 1 位、癌症死因死亡率第 3 位。乳癌常見的危險因子包括年齡、母親或姊妹乳癌家族史、暴露在雌激素的時間增加 ( 初經在 12 歲之前、停經在 55 歲之後、未曾懷孕過或第 1 次懷孕太晚 ) 的女性。大部分的乳房腫塊是良性的，但若乳房腫塊伴隨乳頭分泌透明或帶血的分泌物、乳頭不正常凹陷或長期濕疹潰瘍、乳房皮膚出現橘皮質地或紅腫潰爛、腋下淋巴結出現硬塊結節、兩側乳房大小或形狀對稱度改變，這時候就要提高警覺及早就醫。

陳豪君指出，目前乳癌的治療方式包括手術、化療、放療、標靶及荷爾蒙藥物輔助治療等等，早期發現經適當治療，乳癌相較於其他癌症五年存活率為高，第 0 期為 97.5% 、第 1 期為 95.6% ，到第 3 期還有 70% ，但到了第 4 期，就驟降為只有 20% ，因此，及時就醫勿大意。

陳豪君又說， A 小姐因工作不順長年憂思鬱結，加上熬夜嗜吃高油脂消夜，氣滯濕熱瘀積結於乳房成癌腫，經以益氣健脾、清熱袪濕的中藥及配合針灸疏通經絡之氣，病人在中西醫的共同治療下，腫瘤潰瘍部位縮小收口，化療期間的副作用持續時間與程度更為減輕。

陳豪君說明，乳癌病人化放療副作用通常為噁心、嘔吐、腹瀉、手腳末稍麻等，荷爾蒙治療藥物的副作用

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熱潮紅、心悸等

)