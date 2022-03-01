乳癌中西針藥並用，潰瘍易收口及減輕化療副作用

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奇美醫學中心中醫部主治醫師陳豪君表示，109年癌症仍為10大死因第1位，其中乳癌發生率為女性族群第1位、癌症死因死亡率第3位。乳癌常見的危險因子包括年齡、母親或姊妹乳癌家族史、暴露在雌激素的時間增加(初經在12歲之前、停經在55歲之後、未曾懷孕過或第1次懷孕太晚)的女性。大部分的乳房腫塊是良性的，但若乳房腫塊伴隨乳頭分泌透明或帶血的分泌物、乳頭不正常凹陷或長期濕疹潰瘍、乳房皮膚出現橘皮質地或紅腫潰爛、腋下淋巴結出現硬塊結節、兩側乳房大小或形狀對稱度改變，這時候就要提高警覺及早就醫。
陳豪君指出，目前乳癌的治療方式包括手術、化療、放療、標靶及荷爾蒙藥物輔助治療等等，早期發現經適當治療，乳癌相較於其他癌症五年存活率為高，第0期為97.5%、第1期為95.6%，到第3期還有70%，但到了第4期，就驟降為只有20%，因此，及時就醫勿大意。陳豪君又說，A小姐因工作不順長年憂思鬱結，加上熬夜嗜吃高油脂消夜，氣滯濕熱瘀積結於乳房成癌腫，經以益氣健脾、清熱袪濕的中藥及配合針灸疏通經絡之氣，病人在中西醫的共同治療下，腫瘤潰瘍部位縮小收口，化療期間的副作用持續時間與程度更為減輕。
陳豪君說明，乳癌病人化放療副作用通常為噁心、嘔吐、腹瀉、手腳末稍麻等，荷爾蒙治療藥物的副作用(熱潮紅、心悸等)、乳癌術後淋巴水腫、局部皮膚緊繃攣縮等症狀。經中藥調理及針灸治療，必要時配合復健對病情都可以有很好的改善。整體而言，補充營養、增強體力並保持規律的生活作息及運動習慣，方能提高乳癌病人治療的存活率及增加抗癌期間的生活品質。