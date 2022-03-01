金管會准了！全聯取得電支營業執照 預計第2季前開業
繼全家投資的「全盈支付」取得專營電子支付營業執照，金管會今（1）日再核發營業執照給全聯百分之百投資成立的「全支付公司」，而且依照規定，業者取得執照後6個月內必須開業，也就是說，全聯最晚要在今年9月正式進軍電支市場。全聯隨後也表示，全支付預計於第2季前開業，並將同步以獨立的APP及全新的品牌形象登場。
記者顏真真/台北報導
2022-03-01 17:49:42
全支付在去年6月24日獲金管會許可申請專營電子支付機構業務，並於法定期限內向金管會申請核發營業執照，金管會經完成審查作業後，今日核發營業執照。全支付資本額為新台幣5億元，全支付董事長預定為全聯董事長林敏雄長子林弘斌，總經理為前街口支付技術長游金榮。
金管會銀行局副局長童政彰表示，依照規定，業者取得營業執照後須在6個月內開業，因此全聯成立的全支付最晚將在今年9月前正式開業。而截至目前為止，我國計有11家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構，包含中華郵政公司及19家銀行。
全聯隨後也指出，全聯PX Pay推出近3年，下載數破千萬，月活躍達450萬，未來「全支付」持續提供在全聯消費的金流支付服務外，取得專營電子支付機構營業執照後，PX Pay即將升級，同時PX Pay會員可在原有APP內即可完成「全支付」會員註冊，而且升級後支付場景正式跨出全聯，全支付所有合作店家都可使用。
全支付也感謝金管會核准執照，全支付將加速開業進度，而且不同於市場預期，全支付開業將同步以獨立的APP及全新的品牌形象登場，有別於PX Pay的目標族群，全支付APP將更為年輕、活潑、開放，拓展千禧世代的年輕人市場。