台南三井OUTLET集雅社歡慶開幕 祭多項優惠超划算
百貨影音家電銷售的領導品牌集雅社，26日於台南三井OUTLET盛大開幕。歡慶開幕期間推出多項優惠，全店櫃指定商品滿萬折千，三星全商品消費滿5萬送1千元全聯禮券。更有滿額好禮贈活動。滿5萬送玻璃保鮮罐3入組、滿10萬送質感文青風快煮壺、滿20萬送李奧系列刀具組。許多民眾早早就排隊準備搶B&O 無線喇叭及YAMAHA耳機等限量商品，更有眾多精選商品，買到賺到。
生活中心/綜合報導
2022-03-02 11:30:00
集雅社此次共有兩家專櫃同時在台南三井OUTLET開幕，分別是位於2F的家電+電競品牌生活館及1F的Panasonic Living+ 生活品味館。集雅社專櫃當天邀請到樂天啦啦隊隊長-籃籃擔任一日店長，許多籃籃的粉絲一早就在門外守候，當女神一出現更是引起瘋狂尖叫。籃籃表示，自己沒工作放假在家也很愛玩電競遊戲，是她釋放壓力的最好休閒。且當場試玩了賽車遊戲，並表示曲面電競顯示器視野廣闊，效果逼真刺激，玩起遊戲來特別得心應手。籃籃也與現場粉絲玩起猜題小遊戲，粉絲答題十分踴躍，氣氛歡樂。
集雅社位於台南三井OUTLET的專櫃占地近百坪，空間舒適寬廣，更是集雅社全台唯一整合影音家電的電競品牌生活館，消費者都可親身體驗所有的電競配備。集雅社全台共有64家百貨專櫃及門市據點，並且陸續增加中，2022年總店數預計超過70家。集雅社積極整合虛實通路並擴展至商用工程與貿易批發的專業領域，成為提供消費電子商品全方位銷售的綜合營運平台。集雅社表示，看好台南消費購買力，預期3天連假營業額超過300萬。集雅社專櫃 26日還有LG、三星體驗活動，現場體驗商品即贈送50元7-11商品卡。此外Panasonic Living+ 生活品味館也祭出即日起至3/24指定商品滿萬折千，滿額禮大方送，滿2萬 送8吋質感涼風扇、滿5萬送6段式肌筋膜震動按摩槍，體驗商品即送50元7-11商品卡，留言貼文還可抽國際牌電熱水壺。
集雅社秉持對音樂的熱愛及嚮往起家，具專業影音商品銷售的豐富經驗，並提供消費性電子商品的完整服務，持續帶給顧客好音質及感動。企業精神將「消費者」、「優良產品」、「一站式購足」元素相結合，呈現多元通路的經營理念，傳遞品牌從一而終的專業精神與服務態度。