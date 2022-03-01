TTA「有“投”必IN 」匯聚運動產學科技新秀進軍國際

現今運動型態不斷改變，運動科技逐漸成為主流，為能協助我國新創團隊掌握運動科技的趨勢先機， TTA 南部據點選定運動科技主題， 3 月 1 日在台南沙崙 TTA 南部據點舉辦「有”投”必 IN 」主題論壇，邀請專家學者探討如何有效利用 AI 與運動數據，精準輔助選手練習，創造運動產業新價值，鏈結國際。

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論壇由台灣創新運動科技發展協會主任委員林敬倫擔任論壇主持人，包括科技部產學司司長許增如、科技部人文司司長林明仁、工研院產服中心副執行長傅如彬、國立成功大學運動科學與高齡產業中心主任林麗娟教授、建菱科技執行長劉謹源、昇昕企業總經理吳昆臻等人共同與談。

林麗娟分享 AIOT 在運動科技產業的應用與發展，剖析如何以打群架方式來拓展國際市場。林麗娟教授曾結盟多家台灣科技業者以體感科技與 AI 應用於兒童市場中，並極力推廣 AIoT 運動大數據產學聯盟，以運動數據的搜集與運動數據創造價值。

吳昆臻則分享如何透過數據分析降低選手受傷機率，其開發智能投籃訓練機，結合 AI 姿勢檢測系統，並為球員和教練提供數據分析，可更精準提升選手訓練效果。劉謹源則分享如何在運動科技產業中打造自有優勢，協助新創走向國際市場。建菱科技開發動作感測技術整合的運動設備，獲 2019 法國巴黎國際發明展銀牌及創新研發金鋒獎殊榮。

該場活動由 TTA 南部據點與台灣創新運動科技發展協會合作，林敬倫表示，協會從運動科技新創角度協助廠商運動數據落實產品開發、從產品定位導向國際市場。 TTA 去年底透過國際新創展會 Meet Greater South ，協助該協會與美國運動科技公司 PlayerPager 後續開展合作，並與紐約市棒球聯誼會達成合作協議，以智慧科技協助高中層級與年輕棒球員更上一層樓，挑戰高中、大學賽事，甚至進入職業球隊，讓 TTA 南部據點與運動科技新創共同擲出好球帶。

▲TTA南部據點「有投必IN」運動科技論壇，建菱科技執行長劉謹源（左起）、昇昕企業總經理吳昆臻、台灣創新運動科技發展協會主任委員林敬倫、科技部產學司司長許增如、科技部人文司司長林明仁、工研院產服中心副執行長傅如彬與成大運動科學與高齡產業中心主任林麗娟合影（圖／記者林怡孜攝，2022,03,01）