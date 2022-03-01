TTA「有“投”必IN 」匯聚運動產學科技新秀進軍國際

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論壇由台灣創新運動科技發展協會主任委員林敬倫擔任論壇主持人，包括科技部產學司司長許增如、科技部人文司司長林明仁、工研院產服中心副執行長傅如彬、國立成功大學運動科學與高齡產業中心主任林麗娟教授、建菱科技執行長劉謹源、昇昕企業總經理吳昆臻等人共同與談。
林麗娟分享AIOT在運動科技產業的應用與發展，剖析如何以打群架方式來拓展國際市場。林麗娟教授曾結盟多家台灣科技業者以體感科技與AI應用於兒童市場中，並極力推廣AIoT運動大數據產學聯盟，以運動數據的搜集與運動數據創造價值。吳昆臻則分享如何透過數據分析降低選手受傷機率，其開發智能投籃訓練機，結合AI姿勢檢測系統，並為球員和教練提供數據分析，可更精準提升選手訓練效果。劉謹源則分享如何在運動科技產業中打造自有優勢，協助新創走向國際市場。建菱科技開發動作感測技術整合的運動設備，獲2019法國巴黎國際發明展銀牌及創新研發金鋒獎殊榮。
該場活動由TTA南部據點與台灣創新運動科技發展協會合作，林敬倫表示，協會從運動科技新創角度協助廠商運動數據落實產品開發、從產品定位導向國際市場。TTA去年底透過國際新創展會Meet Greater South，協助該協會與美國運動科技公司PlayerPager後續開展合作，並與紐約市棒球聯誼會達成合作協議，以智慧科技協助高中層級與年輕棒球員更上一層樓，挑戰高中、大學賽事，甚至進入職業球隊，讓TTA南部據點與運動科技新創共同擲出好球帶。
TTA擁有國際創業、投資、加速器及輔導團隊的豐富資源，自2018年開始，TTA已經鏈結多位創業家投資人與國際企業家共同投入，去年底TTA南部據點成立，目的在於扶植南部團隊需求串聯北部TTA的國際新創資源，打造南部創業生態圈新風貌。