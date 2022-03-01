桃園八擴捷運宅「散步到公園」　未來潛力受關注！

在台灣說到房價，北部的行情時常讓人驚呼連連，尤以雙北來說，根據實價資料統計，光是便利商店最多路段，台北市中山區林森北路就出現平均約每坪60.3萬元的現象；新北市新店區中正路平均每坪41.4萬元。在房價有漲無跌的情勢下，「小資主題」的買房策略成為熱搜排行之一，但在僅存的物件底下，是否真的能獲得高CP值居住環境？事實上，近來北北桃交通不斷相互連結，其中預估2026年完工的桃園捷運綠線G01站便是一大看點，促進許多人將買房焦點轉移至八德擴大一帶。
生活中心/綜合報導
2022-03-01 18:30:00
據觀察，近來「年輕小資」、「新婚家庭」、「親子宅」三指標為找屋熱門排行榜，顯示著首購族成家、以及營造與孩子的舒適生活空間成為不少人的買房需求，以新北來說，想要兼顧生活與交通利多，三峽的北大特區，目前房價已站上4至5字頭，中永和、新店區更是突破7字頭，在在顯示雙北房市性價比面臨極大挑戰。對此，若以相差不遠的生活條件，選擇未來利多的外圍買房，或許可用相同房價，卻享有更大坪數及居住品質。
近年桃園各重劃區，中路重劃區、青埔高鐵特區、A7重劃區、八德擴大重劃區都相當受到青睞。2018年底桃園捷運動工後，由於G01、G02站就坐落在八德擴大重劃區內，而八德擴大重劃區通勤搭乘機捷進入台北市區只要30分鐘至1小時，國道三號也將增設大鶯豐德交流道，往返新北更便捷，促使越來越多雙北客南下看屋。
盤點八擴新推案，其中益騏建設的「福爾摩沙」離綠捷G01只有600米，串聯桃園及中壢雙火車站、青埔高鐵站、桃園機場，匯集各大交通網絡。走路約4分就能到占地3千坪的建德公園及溪濱公園，擁有「散步到公園」的綠意環境。對有育兒需求的家庭來說，綠覆率高、學區近等都是高度吸力，該建案只要步行10分鐘就能到八德國小，八德國中車程約3到4分鐘。
「益騏福爾摩沙」下樓就有千塘行旅文創旅館、米食文化中心，青年活動中心（內含公托）。步行約3分鐘即可抵達八德興仁花園夜市，約6分鐘抵傳統市場，車程7分鐘可抵達大潤發；附近還有大湳商圈、忠貞商圈及興豐路商圈，滿足生活上的消費、娛樂需求。
該建案面積2116坪，三面臨路，樓層規劃地上14層、地下3層，住家310戶、店面18戶，房型為2-4房、26-50坪。室內建材使用TOTO衛浴、五金、冠軍拋光磚，以及林內三機、Yale三合一電子鎖，免治馬桶等。配有垃圾冷藏設備和全熱交換機，提供社區良好的垃圾暫存空間。也因應疫情更在每部電梯加上Sharp空氣濾淨機，讓進出家門多一層安心。
國內房市火熱，雙北低門檻物件更是越來越稀有，在房價不親民的環境下，或許用距離換取居住品質，瞄準外圍未來發展性，能讓成家的距離更進一步。