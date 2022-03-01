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美訪問團訪台　中國外交部：停止美台官方往來

▲針對美國總統拜登（Joe Biden）指派訪問團訪台，中國外交部發言人汪文斌今天說，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲針對美國總統拜登（Joe Biden）指派訪問團訪台，中國外交部發言人汪文斌今天說，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-03-01 19:28:01

（中央社台北1日電）針對美國總統拜登（Joe Biden）指派訪問團訪台，中國外交部發言人汪文斌今天說，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題。

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中國外交部今天下午舉行例行記者會，汪文斌作出上述表示。

據環球網報導，有媒體提問，訪問團成員背景均以國防及國安為主，總統蔡英文將於3月2日上午在台北接見訪問團，中方對此有何評論？

汪文斌表示，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，美方派任何人展示所謂「對台支持」都是徒勞的。中方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係大局和台海和平穩定。

中國國務院台灣事務辦公室今天也同時表態。根據新聞稿，發言人朱鳳蓮今天在回答媒體提問時聲稱，「『民進黨當局』靠勾結外部勢力換不來安全，換不來台灣民眾的福祉，只會進一步讓台灣淪為外部勢力反華遏華的棋子」。陸方堅決反對美國與「中國台灣地區」以任何藉口進行任何形式的官方往來。

朱鳳蓮宣稱，任何所謂「挺台」之舉「改變不了台灣是中國一部分的事實，也阻擋不了中國的統一進程和民族復興」。陸方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」有關規定，停止在台灣問題上繼續玩火。

前美國參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領跨黨派資深代表團訪台，訪問團在今天下午4時13分搭專機抵達松山機場，總統蔡英文預定2日上午於總統府接見訪問團。總統府發言人張惇涵昨晚表示，正值烏克蘭情勢嚴峻之際，美高層訪團來台彰顯台美關係「堅若磐石」。（編輯：李雅雯/邱國強）1110301

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