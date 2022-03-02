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MWC科技風向球一次看完！HTC元宇宙平台力拼陸廠閃充

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-02 00:01:00

上半年的科技風向球2022世界移動通信大會（Mobile World Congress 2022 ; 以下簡稱：MWC），正在西班牙舉辦，今年科技業聚焦在後疫情時代，科技大廠大秀人工智慧、物流網、雲端運用、5G和元宇宙都為熱議話題，太多資訊看不會，這邊整理MWC最受矚目的科技新技術。

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HTC最新元宇宙世界－VIVERSE

HTC持續擴展自家的VIVE世界，展示全新元宇宙平台、產品和體驗。  在VIVERSE的新世界裡人們可以透過平板、電腦、手機或是沉浸式VR眼鏡VIVE Flow輕鬆進入，享受不同的跨平台服務，不受時間和空間限制與世界各地的人們互動。VIVE 瀏覽器支援Web3登入，並能在不同VR平台間平穩穿梭，以及保持身份、安全和隱私。 

使用者可利用VIVE Connect進入VIVERSE世界裡盡情享受沉浸式體驗並創建個人社群與連結，並以獨一無二、去中心化的虛擬化身VIVE Avatar漫步在擬真的布拉格市區，造訪慕夏美術館，透過VIVE Arts NFT市集買幅慕夏經典作品的NFT ; 或是參加一場如臨現場並享有VIP座位的Beatday虛擬演唱會，透過多角度觀賞並與明星互動 ; 也可在VR Chat的虛擬世界中呼朋引伴聚會玩遊戲 ;

透過VIVE Sync參加場地設置在虛擬熱帶島嶼的投資公司董事會，或是穿越時空限制進行遠距3D協作產出複雜而精美的設計成果 ; 同時也能參加於Engage上舉辦的大型商務虛擬會展，參觀來自世界各地的展示商品; 在另一個VIVERSE宇宙中，外科醫生得以極罕見的虛擬方式進入手術，透過超出視覺限制的3D虛擬實境視覺化工具來分離一對連體雙胞胎的複雜手術。  

HTC也將和高雄市政府攜手推行「元宇宙造鎮計畫」，目前初步規劃會將高雄市政府行政大廳、廣宣活動、藝文活動、城市活動或運動賽事優先納入元宇宙，並建置虛擬分身平台，客製發行具一卡通功能的「高雄市民卡」NFT，號召首批「元住民」搶先體驗元宇宙生活圈。

OPPO 長壽版150W超級閃充

OPPO在MWC 2022上正式發表全新超級閃充技術，包含長壽版150W超級閃充，以及搭載 OPPO 自研的電池健康引擎，手機在滿充滿放迴圈 1600 次後，電池還能擁有 80% 容量，保障高效充電體驗、有效保護電池健康；240W超級閃充則是進一步突破快速充電高功率極限，以高效安全的充電方式刷新手機快充紀錄，9 分鐘左右即可將等效 4500mAh 電池容量的手機最高充至 100%。

▲OPPO在MWC 2022上發表150W超級閃充。（圖／OPPO提供）
▲OPPO在MWC 2022上發表150W超級閃充。（圖／OPPO提供）
POCO推出POCO X4 Pro 5G手機

今年POCO首度於MWC亮相全新產品，同步於今（1）日宣布在台灣市場推出POCO X4 Pro 5G及POCO M4 Pro。POCO X4 Pro 5G 是POCO X系列最新的「超極王牌」，提供旗艦級規格與體驗，配備X系列首款120Hz AMOLED螢幕、首款一億像素主鏡頭、Qualcomm Snapdragon  5G處理器和67W超級快充等科技與功能。另外，POCO M4 Pro配備了M系列首款90Hz AMOLED螢幕和立體雙揚聲器、6400萬高像素主鏡頭，搭載MediaTek Helio G96和提供33W Pro快速充電。

POCO X4 Pro 5G， 6GB+128GB售價8,499元，8GB+256GB售價9,499元，將於3/7~3/14預購，預購即可獲贈預購禮Redmi Buds 3（價值945元）。POCO M4 Pro，6GB+128GB售價5,999元，8GB+256GB售價6,999元，3/7~3/14首波購買獲贈首購禮  Redmi Buds 3 Lite（價值545元）。

▲POCO M4 Pro集結無可比擬的CP值、體驗和性能於一身，以極具競爭力的價格，FUN大用戶的娛樂體驗。(圖／POCO 提供)
▲POCO M4 Pro集結無可比擬的CP值、體驗和性能於一身，以極具競爭力的價格，FUN大用戶的娛樂體驗。(圖／POCO 提供)
realme 進軍高階市場

realme首次出席MWC 2022盛會，作為首批推出125W閃充技術的科技品牌之一，推出UltraDart Charging Architecture光速閃充架構(簡稱UDCA)，為全球首款100-200W智慧型手機充電架構，擁有極快的充電速度、還兼顧安全性和電池壽命，短短5分鐘讓電量從0%飛躍至50%，同時宣布預計於今年推出的realme GT Neo 3將搭載該充電架構，以150W的充電表現，問鼎商用市場充電最快的智慧型手機。

除了發表UDCA外，realme也於MWC 2022上推出realme GT 2系列，宣告正式前進高階智慧型手機市場，其中realme GT 2 Pro更是realme首款高階旗艦機，其搭載高通最新Snapdragon 8 Gen 1旗艦處理器，集多項突破技術於一身，包含手機背蓋「大師·紙」設計、150°超廣角鏡頭和先進的全速天線矩陣系統等等，將成為realme創立至今的巔峰之作，並預計於3月引進台灣市場。

▲realme將推出商用市場最快150W光速閃充realme GT Neo 3。（圖／realme提供）
▲realme將推出商用市場最快150W光速閃充realme GT Neo 3。（圖／realme提供）
華為七款新品

向全球發佈華為七款智慧終端新品，包括新一代旗艦筆記型電腦MateBook X Pro、首款一體機MateStation X、二合一筆電MateBook E、華為首款墨水平板MatePad Paper、全新HarmonyOS平板MatePad、華為首款印表機PixLab X1，以及便攜智慧音箱Sound Joy。華為也正式向全球消費者宣佈華為智慧辦公的願景以及全新體驗。透過品牌獨具優勢的設備協同和生態融合兩大技術，以筆記型電腦作為超級終端的主要設備，打造設備協同的智慧辦公體驗。

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