MWC科技風向球一次看完！HTC元宇宙平台力拼陸廠閃充

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HTC持續擴展自家的VIVE世界，展示全新元宇宙平台、產品和體驗。 在VIVERSE的新世界裡人們可以透過平板、電腦、手機或是沉浸式VR眼鏡VIVE Flow輕鬆進入，享受不同的跨平台服務，不受時間和空間限制與世界各地的人們互動。VIVE 瀏覽器支援Web3登入，並能在不同VR平台間平穩穿梭，以及保持身份、安全和隱私。
使用者可利用VIVE Connect進入VIVERSE世界裡盡情享受沉浸式體驗並創建個人社群與連結，並以獨一無二、去中心化的虛擬化身VIVE Avatar漫步在擬真的布拉格市區，造訪慕夏美術館，透過VIVE Arts NFT市集買幅慕夏經典作品的NFT ; 或是參加一場如臨現場並享有VIP座位的Beatday虛擬演唱會，透過多角度觀賞並與明星互動 ; 也可在VR Chat的虛擬世界中呼朋引伴聚會玩遊戲 ;
透過VIVE Sync參加場地設置在虛擬熱帶島嶼的投資公司董事會，或是穿越時空限制進行遠距3D協作產出複雜而精美的設計成果 ; 同時也能參加於Engage上舉辦的大型商務虛擬會展，參觀來自世界各地的展示商品; 在另一個VIVERSE宇宙中，外科醫生得以極罕見的虛擬方式進入手術，透過超出視覺限制的3D虛擬實境視覺化工具來分離一對連體雙胞胎的複雜手術。
HTC也將和高雄市政府攜手推行「元宇宙造鎮計畫」，目前初步規劃會將高雄市政府行政大廳、廣宣活動、藝文活動、城市活動或運動賽事優先納入元宇宙，並建置虛擬分身平台，客製發行具一卡通功能的「高雄市民卡」NFT，號召首批「元住民」搶先體驗元宇宙生活圈。
OPPO 長壽版150W超級閃充
OPPO在MWC 2022上正式發表全新超級閃充技術，包含長壽版150W超級閃充，以及搭載 OPPO 自研的電池健康引擎，手機在滿充滿放迴圈 1600 次後，電池還能擁有 80% 容量，保障高效充電體驗、有效保護電池健康；240W超級閃充則是進一步突破快速充電高功率極限，以高效安全的充電方式刷新手機快充紀錄，9 分鐘左右即可將等效 4500mAh 電池容量的手機最高充至 100%。
POCO推出POCO X4 Pro 5G手機
今年POCO首度於MWC亮相全新產品，同步於今（1）日宣布在台灣市場推出POCO X4 Pro 5G及POCO M4 Pro。POCO X4 Pro 5G 是POCO X系列最新的「超極王牌」，提供旗艦級規格與體驗，配備X系列首款120Hz AMOLED螢幕、首款一億像素主鏡頭、Qualcomm Snapdragon 5G處理器和67W超級快充等科技與功能。另外，POCO M4 Pro配備了M系列首款90Hz AMOLED螢幕和立體雙揚聲器、6400萬高像素主鏡頭，搭載MediaTek Helio G96和提供33W Pro快速充電。
POCO X4 Pro 5G， 6GB+128GB售價8,499元，8GB+256GB售價9,499元，將於3/7~3/14預購，預購即可獲贈預購禮Redmi Buds 3（價值945元）。POCO M4 Pro，6GB+128GB售價5,999元，8GB+256GB售價6,999元，3/7~3/14首波購買獲贈首購禮 Redmi Buds 3 Lite（價值545元）。
realme 進軍高階市場
realme首次出席MWC 2022盛會，作為首批推出125W閃充技術的科技品牌之一，推出UltraDart Charging Architecture光速閃充架構(簡稱UDCA)，為全球首款100-200W智慧型手機充電架構，擁有極快的充電速度、還兼顧安全性和電池壽命，短短5分鐘讓電量從0%飛躍至50%，同時宣布預計於今年推出的realme GT Neo 3將搭載該充電架構，以150W的充電表現，問鼎商用市場充電最快的智慧型手機。
除了發表UDCA外，realme也於MWC 2022上推出realme GT 2系列，宣告正式前進高階智慧型手機市場，其中realme GT 2 Pro更是realme首款高階旗艦機，其搭載高通最新Snapdragon 8 Gen 1旗艦處理器，集多項突破技術於一身，包含手機背蓋「大師·紙」設計、150°超廣角鏡頭和先進的全速天線矩陣系統等等，將成為realme創立至今的巔峰之作，並預計於3月引進台灣市場。
華為七款新品
向全球發佈華為七款智慧終端新品，包括新一代旗艦筆記型電腦MateBook X Pro、首款一體機MateStation X、二合一筆電MateBook E、華為首款墨水平板MatePad Paper、全新HarmonyOS平板MatePad、華為首款印表機PixLab X1，以及便攜智慧音箱Sound Joy。華為也正式向全球消費者宣佈華為智慧辦公的願景以及全新體驗。透過品牌獨具優勢的設備協同和生態融合兩大技術，以筆記型電腦作為超級終端的主要設備，打造設備協同的智慧辦公體驗。