泰國「Test & Go」新規上路　入境免隔離懶人包看這裡

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凡是接種獲得泰國政府認可的疫苗滿21天，且經由搭機方式抵達泰國的國際旅客，不論國家或地區，就適用入境免隔離措施；不過，若旅客出發前3個月內染疫後康復者，必須要在抵達泰國前接種1劑疫苗且得到醫院開立的康復證明，方得入境；另外，若旅客年紀為11歲以下，不需要提供疫苗證明；若年紀為12歲至17歲，則需要提供接種1劑疫苗的證明。
2.出發前，務必要申請「泰國通行證」（Thailand Pass）
國際旅客入境前務必要上網申請「泰國通行證」，申請流程約需3至7天，因此，建議在出發至少7天前提出申請；若審核通過，旅客將會收到一封附有QR code或是通行證ID的Email，在抵達泰國時需出示予泰國海關。（「泰國通行證」申請網址：https://tp.consular.go.th/）
3.出發前72小時內的PCR陰性證明。
4.SHA Extra Plus（SHA++）或ASQ防疫旅館的訂房證明
入境後須先進行首次PCR檢測，同時，旅客必須出示第1晚SHA Extra Plus（SHA++）或ASQ防疫旅館的訂房證明，由防疫巴士專車接送至防疫旅館並停留1夜，等候入境PCR檢測結果；若為陰性，則可在泰國自由活動。
5.涵蓋新冠肺炎項目在內的2萬美元醫療保險
在新規中，入境泰國醫療保險的額度從5萬美元降為2萬美元。
6.入境第5天的ATK快篩陰性證明
國際旅客在進入泰國後，需在第5天進行自主ATK抗原快篩，將檢驗結果上傳至泰國衛生部指定的通報平台。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。