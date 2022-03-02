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泰國「Test & Go」新規上路　入境免隔離懶人包看這裡

▲想去泰國觀光的旅客只需滿足「Test & Go」條件，就能輕鬆暢遊泰國。（圖／美聯社／達志影像）
▲想去泰國觀光的旅客只需滿足「Test & Go」條件，就能輕鬆暢遊泰國。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-03-02 19:49:01

泰國入境免隔離措施再次更新囉！「Test & Go」新規1日上路，儘管這次的新規較先前的版本只有些微的差異，卻足以為想去泰國旅遊的民眾在入境時省去不少時間與荷包。今後，想去泰國觀光的旅客只需滿足以下條件，就能輕鬆暢遊泰國。

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1.出示出發21天前完整接種新冠肺炎疫苗證明
凡是接種獲得泰國政府認可的疫苗滿21天，且經由搭機方式抵達泰國的國際旅客，不論國家或地區，就適用入境免隔離措施；不過，若旅客出發前3個月內染疫後康復者，必須要在抵達泰國前接種1劑疫苗且得到醫院開立的康復證明，方得入境；另外，若旅客年紀為11歲以下，不需要提供疫苗證明；若年紀為12歲至17歲，則需要提供接種1劑疫苗的證明。

2.出發前，務必要申請「泰國通行證」（Thailand Pass）
國際旅客入境前務必要上網申請「泰國通行證」，申請流程約需3至7天，因此，建議在出發至少7天前提出申請；若審核通過，旅客將會收到一封附有QR code或是通行證ID的Email，在抵達泰國時需出示予泰國海關。（「泰國通行證」申請網址：https://tp.consular.go.th/）

3.出發前72小時內的PCR陰性證明。

4.SHA Extra Plus（SHA++）或ASQ防疫旅館的訂房證明 
入境後須先進行首次PCR檢測，同時，旅客必須出示第1晚SHA Extra Plus（SHA++）或ASQ防疫旅館的訂房證明，由防疫巴士專車接送至防疫旅館並停留1夜，等候入境PCR檢測結果；若為陰性，則可在泰國自由活動。

5.涵蓋新冠肺炎項目在內的2萬美元醫療保險
在新規中，入境泰國醫療保險的額度從5萬美元降為2萬美元。

6.入境第5天的ATK快篩陰性證明
國際旅客在進入泰國後，需在第5天進行自主ATK抗原快篩，將檢驗結果上傳至泰國衛生部指定的通報平台。

▲泰國入境免隔離又有新的動態，國際旅客入境的流程更精簡。（圖／翻攝自Test&Go官方網站）
▲泰國入境免隔離又有新的動態，國際旅客入境的流程更精簡。（圖／翻攝自Test&Go官方網站）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

 

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