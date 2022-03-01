壽險業對俄曝險1382億保戶成重災戶？金管會這麼說
為制裁俄羅斯入侵烏克蘭，歐美各國祭出金融制裁，有立委擔心壽險業投資俄羅斯部位達1382億元，而且9成都是俄羅斯政府公債，保戶恐成這場戰爭的重災戶，金管會應立刻對壽險業發動專案金檢。對此，金管會今（1）日強調，壽險業對俄曝險僅占可運用資金0.46%，而且99%採美元計價，不受俄國盧布匯率波動影響，而且多為帳列AC下的長期持有固定收益債券，不太受短期價格波動影響。
記者顏真真/台北報導
2022-03-01 19:49:03
根據金管會統計，截至今（2022）年1月底止，壽險業投資俄羅斯曝險新台幣1382億元，對烏克蘭沒有投資，而產險業對烏俄都沒有投資部位。不過，民進黨立委高嘉瑜在臉書發文指出，保險業握有俄羅斯投資部位1382億元，9成還都是俄羅斯政府公債，其中新光人壽291億元、國泰人壽284億元、富邦人壽220億元、中國人壽147億元，這些都不是小數字，一旦確定有去無回，就都是白花花的銀子沒了，金管會應檢討保戶為何淪為戰爭重災戶？
對此，金管會保險局也說明，壽險業對俄曝險僅占可運用資金0.46%，曝險部位多以收取固定利息為目的、長期持有的固定收益債券投資為主，而且帳列AC（按攤銷後成本衡量的金融資產）項下，不會因市價下跌，亦不致讓淨值大幅下挫，而且持有部位99%以上採美元計價，不受俄國盧布匯率波動影響。
至於俄國被踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT），各壽險公司也可找到替代方式，收取債息，只是時間拉長亦不影響財報及損益，保險局強調各壽險公司會依最新情況，作必要的處置。
金管會銀行局則說，要看是所有俄國銀行都被剔除，還是只有主要銀行被剔除，若俄國小型銀行還留在SWIFT體系中，企業戶若與俄國有貿易往來，會請銀行協商客戶轉往小型銀行進行款項匯兌，金管會也會密切注意企業戶與俄國貿易往來情況，還有對銀行授信影響，必要時會請銀行提供企業客戶協助。
另外，俄羅斯禁止外資買賣股票，評等也被降等，有4家國銀有投資俄羅斯公債、金融債及企業債，總金額約新台幣50億元，銀行局表示占比極小，而且也都放在其他綜合損益（OCI）項下，有銀行也已因市價波動，1月反應價格減損，至於2月戰爭開打及債券被降評，銀行會再依會計公報去反應債券價格，若評估無法還款付息，就提列減損，屆時損益及淨值都會反應。