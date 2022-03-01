《咒術迴戰0》6天賺1億有望超越鬼滅！戲院擠滿純愛戰士
動畫電影《劇場版 咒術迴戰 0》日本票房賣破121億（約台幣30億元），台灣2月24日上映至今不到一週，同時搭上228連假，「純愛哏」成為觀眾假期討論話題，今（1日）票房正式破億，榮登台灣2022年最快破億的電影，也成為繼《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》後，台灣影史第二快破億的日本電影。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-01 20:27:45｜2022-03-01 20:37:10
擔綱《劇場版 咒術迴戰 0》中超高人氣角色「五條悟」聲演的聲優中村悠一，上月20日適逢42歲生日，在動畫網站「アニメ！アニメ！」為其慶生所舉辦的票選活動中，「五條悟」一角獲得20%的支持率，連續兩年蟬聯最受歡迎聲演角色。
《咒術迴戰 0》在日本上映已稱霸8週票房冠軍，截至27日統計，日本票房衝破121億日圓，觀影人次超過866萬人，已超越宮崎駿的《風起》，榮登日本影史賣座動畫電影排行第8名。
《劇場版 咒術迴戰 0》故事敘述一對青梅竹馬的戀人：乙骨憂太與祈本里香，原本約定好長大要結婚，但里香卻在一場車禍中橫死，死後化為強大怨靈依附在乙骨身邊，為此所苦的乙骨，一度尋死。在五條悟的帶領下，乙骨憂太進入咒術高專學習咒術，讓他結識了新同學：禪院真希、狗卷棘與熊貓，他漸漸打開心房，決定要找到活下去的自信與解開里香詛咒的方法；另一方面，主張全面殲滅非術師的夏油傑宣布發動「百鬼夜行」，要在新宿與京都釋放出千隻詛咒。為此，咒術高專傾盡所有人力阻止夏油傑的野心。