找尋「礦工界的鄧麗君」　劉克襄認識平溪採礦歷史

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全新第四季內容加入「大叔的火花」內涵，希望透過一個物件、久別重逢的老友、美食或是一個場景，讓兩位主持人藉此分享自己的青春記憶和人生體悟。在節目第一集「平溪線」中，劉克襄便帶著一張號稱礦工界的鄧麗君老照片，想在旅途中找尋訪照片中的人物，並藉此回溯梳理平溪地區與當地採礦歷史的發展關係，劉克襄表示：「以前來平溪都是跟鐵道、瀑布這些元素接觸，這次想透過礦，回到平溪最本質的內涵。」
探訪的過程中，在礦工文史館中透過老礦工周朝南大哥的介紹，不僅得知照片中的女性身分之外，也了解當年台灣礦業發展的背景，提到當年女礦工的比例大概佔了20%，因為任勞任怨的性格反而深受雇主歡迎，卻因為當時社會風氣造就男女薪資條件不平等，直到民國53年，因應礦工高風險的工作環境容易發生傷亡，政府為確保礦工高風險的礦工家庭至少要有一成員擔負育兒責任，才開始禁止女性從事礦工工作。
拍攝期間恰逢平溪線鐵道通車一百週年，主持人王浩一有感而發，分享自己第一次到訪平溪的經驗，表示王浩一說：「當時高中一群朋友來這個地方郊遊，雖然知道瀑布壯觀好看，但當時心思同時也擺在心儀女生身上；之後回想兩邊的記憶都變得模糊了，所以現在想到十分瀑布，那個女生的影子就會重疊。」
上週六（2/26）於光點華山電影館舉辦特映會，主持人王浩一、劉克襄兩位皆到場參加，與觀眾一同搶先欣賞第一集「久別 • 重逢—平溪線」；現場不僅參與人數踴躍，觀影後反應也相當熱烈，紛紛大讚兩位主持人在節目上自然表現與豐富文史內容。製作人林彥輝表示：「我想公視的旅遊節目，除了熱鬧以外，應該可以安靜一點、更深刻地去感受台灣的人情、故事，還有風景；謝謝大家這麼愛浩克！」
《浩克慢遊》全新第四季走遍全台各地，到訪平溪、基隆、新竹北埔、南庄、台東都蘭、屏東萬巒、內埔、枋寮、車城、花蓮壽豐、光復、高雄、嘉義、宜蘭等地，總共10集。3月3日起，每周四晚間9點，公視頻道播出；公視主頻道、公視YouTube網路直播頻道首播，公視影音平台「公視+」限時14天觀賞。（編輯：楊穎軒）