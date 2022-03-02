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8旬嬤長年腰椎滑脫下背痛　行走困難最多撐3分鐘！

8旬嬤長年腰椎滑脫下背痛　行走困難最多撐3分鐘！
8旬嬤長年腰椎滑脫下背痛　行走困難最多撐3分鐘！

健康醫療網

2022-03-02 09:31:00

一名80多歲的婆婆，下背痛、坐骨神經痛長達10多年，早期還能騎單車、散步1小時，近期走路不到3分鐘就得休息，下背痛到生不如死，就醫檢查發現是腰椎滑脫合併神經性跛行。去年4月，她終於鼓起勇氣接受手術治療，醫師考量個案年事已高，且有蟹足腫體質，術後恐發生神經沾黏影響生活，建議採取能縮小手術範圍的微創脊椎手術避免傷口感染，再搭配防沾黏凝膠，術後短短3天就出院，如今婆婆不再疼痛，走路1小時都沒問題。

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下背痛、腳麻痛　當心是腰椎滑脫三軍總醫院神經外科部神經重症加護科科主任劉偉修指出，臨床上許多病人主訴腰背疼痛、下背痛等問題，年輕人多是久坐、搬重物等工作因素所致，老年人則是腰椎退化導致腰椎滑脫，若造成神經壓迫，經常會下肢麻痛、無力。

當休息、藥物、復健都無法改善，或是下背痛感蔓延至臀部、大小腿，症狀幾乎持續24小時，痛到醒來、無法入睡等無法忍受且嚴重影響生活品質時，或是合併神經性跛行，走路1、2分鐘就腳麻、腳痛，建議將手術治療納入考慮。

劉偉修醫師表示，目前腰椎滑脫手術治療，以微創內視鏡及顯微手術為主流，優點是傷口小、破壞少，透過神經減壓方式，清除壓迫神經的軟組織及鈣化組織，例如：骨刺、鈣化的韌帶及椎間盤，改善不適症狀。

術後疼痛感嚴重？　恐是神經沾黏不過，根據臨床統計發現，約有1~3％的病人開完刀反倒出現如腰痛、腳麻、腳痛等不舒服症狀，醫學上稱為「脊椎手術後疼痛症候群」。劉偉修醫師說明，正常來說，手術清除壓迫神經的病灶，症狀就能獲得緩解；然而，一旦術後產生神經沾黏，就很容易造成神經壓迫，而使病人出現不舒服的感受，雖然沾黏是正常的傷口癒合過程可能發生的現象，但因組織再生產生的纖維及疤痕組織，若是太靠近神經就容易神經沾黏。

3種人發生沾黏機率高　建議使用防沾黏凝膠劉偉修醫師表示，由於神經沾黏術前無法百分之百評估，且即使二次手術清除，仍會再次產生，最好的預防方式就是透過防沾黏凝膠，給予神經一層保護屏障，可於組織再生時避免沾黏發生，而液態劑型流動性與黏著度高，即使術後產生神經沾黏，也避免產生神經壓迫；此製劑於3周至1個月後人體可自行吸收，並不會產生排斥現象。

「神經沾黏對醫師及病人，都是相當頭痛的問題。」劉偉修醫師強調，術前正確診斷，術中減少組織破壞，盡可能保護神經及神經膜，就能降低神經沾黏的機率，建議有蟹足腫體質、曾開刀傷口疤痕組織較大、曾接受婦科手術者容易發生沾黏等病患，搭配使用防沾黏凝膠，若不幸需要二次手術也能順利進行。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=

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