8旬嬤長年腰椎滑脫下背痛　行走困難最多撐3分鐘！

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當休息、藥物、復健都無法改善，或是下背痛感蔓延至臀部、大小腿，症狀幾乎持續24小時，痛到醒來、無法入睡等無法忍受且嚴重影響生活品質時，或是合併神經性跛行，走路1、2分鐘就腳麻、腳痛，建議將手術治療納入考慮。
劉偉修醫師表示，目前腰椎滑脫手術治療，以微創內視鏡及顯微手術為主流，優點是傷口小、破壞少，透過神經減壓方式，清除壓迫神經的軟組織及鈣化組織，例如：骨刺、鈣化的韌帶及椎間盤，改善不適症狀。
術後疼痛感嚴重？ 恐是神經沾黏不過，根據臨床統計發現，約有1~3％的病人開完刀反倒出現如腰痛、腳麻、腳痛等不舒服症狀，醫學上稱為「脊椎手術後疼痛症候群」。劉偉修醫師說明，正常來說，手術清除壓迫神經的病灶，症狀就能獲得緩解；然而，一旦術後產生神經沾黏，就很容易造成神經壓迫，而使病人出現不舒服的感受，雖然沾黏是正常的傷口癒合過程可能發生的現象，但因組織再生產生的纖維及疤痕組織，若是太靠近神經就容易神經沾黏。
3種人發生沾黏機率高 建議使用防沾黏凝膠劉偉修醫師表示，由於神經沾黏術前無法百分之百評估，且即使二次手術清除，仍會再次產生，最好的預防方式就是透過防沾黏凝膠，給予神經一層保護屏障，可於組織再生時避免沾黏發生，而液態劑型流動性與黏著度高，即使術後產生神經沾黏，也避免產生神經壓迫；此製劑於3周至1個月後人體可自行吸收，並不會產生排斥現象。
「神經沾黏對醫師及病人，都是相當頭痛的問題。」劉偉修醫師強調，術前正確診斷，術中減少組織破壞，盡可能保護神經及神經膜，就能降低神經沾黏的機率，建議有蟹足腫體質、曾開刀傷口疤痕組織較大、曾接受婦科手術者容易發生沾黏等病患，搭配使用防沾黏凝膠，若不幸需要二次手術也能順利進行。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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