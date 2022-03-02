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竹市長春公園升級開工 龍山里長張文興期待風貌煥然一新

▲新竹市長春公園與周邊環境改善工程，已於上月底舉辦開工典禮。（圖／新竹市政府提供）
▲新竹市長春公園與周邊環境改善工程，已於上月底舉辦開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

業務處/綜合報導

2022-03-02 09:39:56

新竹市東區的長春公園獲市政府以「進擊的公園2.0」計畫升級，改善工程上週開工，預計10月完工，東區龍山里的里長張文興在施工前說明會建議，工程應避免影響周邊居民生活尤其是交通尖峰時段，特別要注意避開。

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▲新竹市東區龍山里里長張文興，期許長春公園升級後給地方帶來新風貌。（圖／張文興提供）
▲新竹市東區龍山里里長張文興，期許長春公園升級後給地方帶來新風貌。（圖／張文興提供）
新竹市政府表示，長春公園與周邊環境改善工程，已經於上月25日舉辦開工典禮，副市長沈慧虹在典禮上表示，幸福城市就是對所有人都友善的共融，公園改善工程沒有很大，只要用心，就能讓全年齡層都有感。本次長春公園升級盼將原有樹林、冷水坑溪優勢綻放出來，更連結社區，打造安全舒適步行環境，讓社區居民「逛公園也是一種幸福」，家長接送學童時也可一起共享公園美景。
新竹市政府城銷處表示，長春公園緊關埔國小、光武國中，為更符合周邊社區民眾及學童步行使用需求，市府舉辦地方說明會，收集周邊民眾建議，包含改善公園與出入口延伸、聯外交通動線延伸等，市府均已納入研議。長春公園將串聯社區，打造兼具無障礙的聯外步道，步道旁還將提升「視覺通透性」，讓居民散步時也能同步欣賞公園內森林小徑、溪流等。
張文興說，欣見東區的老舊公園可以改頭換面，但他也在施工說明會中提出以下建議：1.避開影響里民上下班交通，#施工時間 控制在上午九點至下午四點之間。2.人行道與車道磚面應以顏色區隔。3.長春街99巷通道橋面向北擴展以維護人行學童安全。4.加固安裝園內雕塑作品。
張文興也表示，里民們常常反映長春公園出入口複雜，公園內還昏暗，大片落葉、斷枝不時掉落很危險，家長也反映遊具適合年齡偏小、遊具也太分散等。大家都很期待長春公園改善後，可連通社區，有更明亮開闊的環境，還能符合長輩散步、親子休憩等全年齡層需求。
新竹市政府城銷處表示，新竹市政府推動「進擊的公園」成功改造23座公園，受到市民熱烈迴響。本次啟動「進擊的公園2.0」計畫，將改造10座公園綠地，既改造興南公園、和平公園及十八尖山後，此次將改造長春公園，盼長春公園升級後，更加明亮、環境更顯豐富，成為全齡的遊戲場，提供各年齡層的孩童民眾共遊。

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