竹市長春公園升級開工 龍山里長張文興期待風貌煥然一新

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新竹市政府城銷處表示，長春公園緊關埔國小、光武國中，為更符合周邊社區民眾及學童步行使用需求，市府舉辦地方說明會，收集周邊民眾建議，包含改善公園與出入口延伸、聯外交通動線延伸等，市府均已納入研議。長春公園將串聯社區，打造兼具無障礙的聯外步道，步道旁還將提升「視覺通透性」，讓居民散步時也能同步欣賞公園內森林小徑、溪流等。
張文興說，欣見東區的老舊公園可以改頭換面，但他也在施工說明會中提出以下建議：1.避開影響里民上下班交通，#施工時間 控制在上午九點至下午四點之間。2.人行道與車道磚面應以顏色區隔。3.長春街99巷通道橋面向北擴展以維護人行學童安全。4.加固安裝園內雕塑作品。
張文興也表示，里民們常常反映長春公園出入口複雜，公園內還昏暗，大片落葉、斷枝不時掉落很危險，家長也反映遊具適合年齡偏小、遊具也太分散等。大家都很期待長春公園改善後，可連通社區，有更明亮開闊的環境，還能符合長輩散步、親子休憩等全年齡層需求。
新竹市政府城銷處表示，新竹市政府推動「進擊的公園」成功改造23座公園，受到市民熱烈迴響。本次啟動「進擊的公園2.0」計畫，將改造10座公園綠地，既改造興南公園、和平公園及十八尖山後，此次將改造長春公園，盼長春公園升級後，更加明亮、環境更顯豐富，成為全齡的遊戲場，提供各年齡層的孩童民眾共遊。