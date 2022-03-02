糗！車臣狠嗆西方下最後通牒　期限為「2月31日」

俄羅斯入侵烏克蘭後，引起各國反彈，更紛紛祭出制裁，不過也有部分國家與俄羅斯站在一起，車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）先前宣布將會派出一萬名士兵支援俄羅斯，同時還發文威脅歐洲各國領導人，要求停止制裁俄羅斯，「否則後果自負」。不過卡狄羅夫在文中訂下的最後期限為「2月31日」，讓網友看完啼笑皆非。
國際中心徐咬情/綜合報導
2022-03-02 10:11:27
俄羅斯大軍壓境烏克蘭，卡狄羅夫隨即表態支持，並且派出約1萬2000名士兵，支援俄羅斯攻烏克蘭。卡狄羅夫近日透過Telegram發文證實，在協助俄羅斯出兵之後，目前已有2名士兵身亡、6人受傷。卡狄羅夫同時也指責烏克蘭當局是納粹分子和恐怖分子，希望烏克蘭人能決定自己的未來，「把國家從叛徒、小偷手中解放出來」。
卡狄羅夫在文中撂下狠話，批評西方各國政府對俄羅斯的制裁「荒謬」，大嗆這些嘗試都是徒勞。他威脅歐洲各國領導人，立即停止對俄羅斯的制裁，否則車臣將祭出各種報復，最後的期限在「2月31日」。
對此，不少網友紛紛調侃「2月31日不會出現啊」、「他連2月有幾天都不知道嗎」、「車臣使用的日期顯然與大家不一樣」、「還是這其實是某種特別的暗號，某個行動將要開始了？」