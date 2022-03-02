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三星S22就是香？氣勢直逼iPhone　頭香哥排隊4天搶第一

▲三星S22系列今（2）日是預購取貨首日，買氣驚人，不只超越上一代，氣勢直逼iPhone開賣。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星S22系列今（2）日是預購取貨首日，買氣驚人，不只超越上一代，氣勢直逼iPhone開賣。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-02 10:27:53

三星最新旗艦機S22系列今(2)日取貨首日，買氣盛況空前，完全超越上一代，氣勢甚至直逼iPhone開賣，排隊人龍相當驚人。《NOWnews今日新聞》記者約8點抵達微風南山旗艦店，已經有百位民眾現場等待，一直到9點，隊伍末端已經有將近400位預約取貨的用戶。

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排第一位的頭香哥是來自新莊的許先生，42歲，自營業，2/15就立即預約S22 Ultra 512GB 白色。許先生表示一收到預約通知就約朋友2/26下班就一起前來排隊，想要第一時間拿到實機。許先生也表示，這次會讓他這麼心動、甚至漏夜排隊等待，主要原因在於，這次S22 Ultra是跨時代整併，而且覺得三星的新手機功能一直在超越。連排4天覺得最辛苦的就是「等待」，期待的心情讓他覺得很折磨。許先生說，自己一直以來都是三星的用戶，因為學設計之前用NOTE 20、NOTE 10，筆拿起來就能當成小畫板，如果今天排頭香還可以拿到額外優惠會更開心。

▲許先生，42歲，自營業，2/26就前來排隊，想要搶全台第一。(圖／記者周淑萍攝)
▲許先生，42歲，自營業，2/26就前來排隊，想要搶全台第一。(圖／記者周淑萍攝)
還有吳小姐一早7:40就帶著女兒前來現場排隊取貨，手上拿的是去年旗艦機S21 Ultra，問她為何這麼快就想換機，她直言原本先生買了Fold摺疊手機給她，但已經習慣S Pen的手寫，無法適應，所以再和先生交換S21 Ultra，今年看到S22 Ultra的S Pen是在機身內，光是這一點就相當推坑她，便在第一時間下單。

▲吳小姐7:40就帶著女兒前來現場排隊取貨。(圖/記者周淑萍攝)
▲吳小姐一早7:40就帶著女兒前來現場排隊取貨。(圖／記者周淑萍攝)

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